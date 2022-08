Auto contro muro a Lagnasco: due persone ferite, una in codice rosso

Incidente nella serata di oggi, giovedì 25 agosto, nel territorio del comune di Lagnasco.

Un'autovettura è finita contro un muretto all'altezza di una rotatoria sulla Saluzzo-Savigliano. Dalle prime informazioni in nostro possesso sono rimaste ferite due persone: una in codice rosso, elitrasportata all'ospedale Santa Croce di Cuneo e l'altra, in codice giallo, trasferita all'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, le squadre dei Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine.