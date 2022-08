Cuneo, pacchi sospetti alle Poste: all’interno lettere minatorie rivolte a un politico locale

Aggiornamento delle ore 15,40



Si è concluso da pochi minuti l’intervento che dalla mattinata di oggi, giovedì 25 agosto, ha coinvolto la Polizia Postale e due squadre del nucleo Ncbr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Vigili del Fuoco, chiamate presso il centro di smistamento postale di corso De Gasperi per verificare il contenuto e l’eventuale pericolosità di due buste giudicate sospette dai dipendenti della struttura.

Si è trattato di due colli, provenienti da Reggio Calabria, che hanno messo sull’avviso gli addetti per la particolarità del loro confezionamento e perché dal loro interno provenivano non meglio precisati rumori.

Gli uomini del Nucleo Ncbr si sono assicurati che le buste non fossero fonte di pericolo per il personale, dopodiché hanno proceduto con la loro apertura e con la consegna del contenuto alla Polizia Postale. All’interno dei pacchi – si è accertato – erano presenti lettere minatorie rivolte a un esponente politico locale l’identità del quale non è stata però resa nota dalle forze dell’ordine.

