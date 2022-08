Motociclista di Govone perde la vita in un incidente ai piedi del paese

E’ un uomo classe 1979, G. R., residente nello stesso centro del Roero la vittima dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 25 agosto, ai piedi di Govone.



Dalle prime informazioni raccolte dal nostro giornale l’uomo stava viaggiando lungo la Statale 231 in direzione Asti, probabilmente al rientro verso casa, quando, giunto all’altezza della rotatoria di innesto tra la stessa Statale e la Provinciale 49 che conduce al paese, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro un palo.



A nulla sono purtroppo valsi i soccorsi prestatigli dai volontari soccorritori della Croce Rossa di Alba, che sul posto hanno fatto anche giungere l’elisoccorso del Servizio Regionale 118. Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Alba per i rilievi del caso e la regolazione del traffico.

DA INIZIO ANNO 30 MORTI SULLE STRADE DELLA GRANDA

Quello di oggi aggrava ulteriormente il pesante bilancio dei sinistri con conseguenze mortali verificatisi negli ultimi giorni sulle strade della Granda. L’ultimo in ordine di tempo si è verificato a Centallo lunedì scorso, 22 agosto, con vittima un altro motociclista , mentre poche ore prima, domenica 21, un’altro tragico scontro si era verificato sempre a Govone , sulla strada che collega la frazione di Canove a Priocca: a farne le spese un giovane di Canelli che viaggiava con un amico.



Secondo il bollettino aggiornato periodicamente dall’ufficio stampa della Provincia la prima parte del 2022, da gennaio ad agosto, ha fatto registrare "un totale di 29 morti, ora saliti a 30, di cui 13 in moto (14, ndr), 12 in auto, 2 pedoni, 1 ciclista e 1 in quad. Nello stesso periodo del 2021 i decessi erano stati 35 e a fine anno arrivarono a 48, dieci in più del 2020, anno della pandemia e di forti restrizioni alla circolazione stradale, che si concluse con 38 morti".