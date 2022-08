Barman alle feste private? Ecco cosa sapere

La figura professionale del barman sta diventando sempre molto più gettonata, tanto che vengono organizzati dei corsi di formazione appositamente per preparare dei veri e propri professionisti. La fama di questa figura professionale si deve anche al fatto che oltre a lavorare presso i locali, è possibile diventare anche barman per feste private. Ci sono ovviamente delle cose da sapere prima di intraprendere questa carriera, prima di scegliere un corso e specializzarsi nella preparazione dei cocktail. Vediamo insieme.

Chi sono i barman

In generale, un barman è un professionista che lavora nei locali pubblici, anche se come anticipato spesso viene ingaggiato anche durante i party privati. Viene da sé che per svolgere questo lavoro, ci vuole preparazione sia teorica che pratica, in quanto la sua sarebbe una vera e propria arte.

Da quanto appena detto emerge come non sia possibile confondere il barman con il barista. Il primo infatti è un professionista che realizza cocktail, che sa fare acrobazie, che gestisce in totale autonomia la creazione di bevande, combinando tra loro ingredienti.

Barman alle feste private: quali eventi presiede?

Come avuto modo di ribadire nei precedenti paragrafi, il barman riesce a gestire autonomamente il proprio lavoro in quanto oltre ad occuparsi di locali e bar può anche svolgere la propria professione presso eventi e feste private. Non è un dettaglio di poco conto considerato che ciò comporta remunerazioni considerevoli (se le proprie abilità sono confermate e dimostrate). Quando un barman ha una carriera e un’esperienza dalla sua parte, viene ingaggiato con maggiore probabilità ad eventi di diversa natura: si pensi alle feste di compleanno, alle feste di inaugurazione di locali e negozi, alle feste di laurea, o a qualunque altra tipologia di festa.

Per ogni evento, il cliente può fare delle specifiche richieste al barman. Quando quest’ultimo viene ingaggiato, gli viene domandato che cocktail sa preparare, come effettua le combo, e quanto davvero sa approcciarsi con la gente (il contatto con la clientela è forse il primo punto a favore di coloro che intendono svolgere questa divertente ed affascinante professione).

I corsi per barman

Anche il barman deve sviluppare le sue abilità, deve avere dimestichezza con gli ingredienti, con gli arnesi del mestiere. E per quanto essere autodidatta può aiutare, farsi seguire da docenti veri e propri potrebbe essere un ulteriore plus. Ebbene, da questo punto di vista devi sapere che in Italia, da Milano a Bologna, da Roma a Napoli, ci sono delle vere e proprie scuole di formazione che ripropongono corsi per barman sia teorici che pratici. Nella scelta di una scuola valida e che faccia la differenza, sarebbe opportuno prendere anche in considerazione l’idea di frequentare scuole estere come quelle americane o londinesi: ad esempio, Barcellona e Berlino ospitano accademie molto valide.

Feste private e barman: come farsi conoscere

A questo punto non resta che dare qualche dritta sulla possibilità di cominciare a farsi conoscere per fare i barman alle feste private. Da questo punto di vista è fondamentale aiutarsi con i social, aprire un sito, fare campagne marketing. Fare girare la voce grazie al passaparola potrebbe essere un altro valido strumento per farsi conoscere. In alternativa ci si può rivolgere a quelle agenzie che si occupano soprattutto di organizzazione di feste ed eventi: in base alle richieste del cliente, le agenzie indirizzano il barman verso party adatti alle loro necessità, accontentando così sia il cliente che il professionista. Detto quanto sarà la propria abilità a fare la differenza.