Big Eyes Coin, Avalanche e Cronos hanno il potenziale per darvi profitti 100x

Moneta Big Eyes (BIG) Tokenomics

Lo scambio di criptovalute per Big Eyes Coin (BIG) sarà disponibile dopo il lancio.

Il pool di liquidità iniziale di 2 milioni di dollari sarà bloccato per due (2) anni dopo il lancio.

Fondo speciale di beneficenza oceanica del 5%.

Nessuna commissione eccessiva.

Un sistema fiscale dinamico consentirebbe di applicare commissioni per le funzioni di autocombustione, per le acquisizioni di fornitori di liquidità (LP) e per il portafoglio di marketing.

Disponibilità di Big Eyes Coin (BIG) in forma digitale e fisica.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è un ecosistema blockchain creato per funzionare come una rete sicura, distribuita a livello globale e decentralizzata. Avalanche (AVAX) è stata definita dai suoi sviluppatori una "piattaforma di piattaforme". Sfrutta tre reti blockchain distinte per creare un quadro interoperabile e privo di fiducia su cui gli sviluppatori possono costruire. Inoltre, Avalanche (AVAX) offre soluzioni di pagamento sotto forma di criptovaluta (AVAX).

Avalanche (AVAX) risolve diversi problemi che si riscontrano oggi nella maggior parte delle reti blockchain. La piattaforma combatte la monopolizzazione fornendo un'alternativa fattibile a reti come Ethereum (ETH). La rete Avalanche (AVAX) ha dimostrato tempi di transazione estremamente rapidi, mettendola alla pari con i principali processori di pagamento del mondo, come VISA e PayPal. In particolare, la blockchain di Avalanche (AVAX) è in grado di elaborare 6.500 transazioni al secondo, un valore davvero impressionante rispetto ad altri servizi di criptovalute.

Vantaggi di Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) introduce notevoli vantaggi per gli utenti aziendali e individuali. La rete consente alle aziende di creare nuove blockchain senza stress. Gli sviluppatori possono creare una selezione di servizi blockchain, monete e token. I token di Avalanche (AVAX) possono essere azioni, obbligazioni, debiti, immobili, ecc. Possono essere anche token non fungibili (NFT). Un altro grande vantaggio è che è programmabile. La rete è stata costruita per eseguire macchine virtuali personalizzate e istanze della Avalanche Virtual Machine (AVM).

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) è una rete blockchain che opera con Ethereum (ETH), Cosmos e altri protocolli costruiti da IBC in un formato decentralizzato. La blockchain di Cronos (CRO) funziona insieme alla rete blockchain di Crypto.org e funziona perfettamente con la macchina virtuale di Ethereum (EVM) che rende la rete disponibile per contratti intelligenti, finanza decentralizzata (DeFi) e applicazioni decentralizzate (dApp).

La rete Cronos (CRO) consente anche lo scambio e la vendita di gettoni non fungibili (NFT). I gettoni creati sulla blockchain di Ethereum (ETH) possono essere trasferiti sulla blockchain di Cronos (CRO) grazie alla compatibilità. Gli utenti del token CRO possono puntare i loro token e ricevere una ricompensa in cambio del potenziamento e della sicurezza della piattaforma.