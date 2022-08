Big Eyes Coin, Polkadot ed Elrond: I leader nella corsa alla prossima grande criptovaluta

Le criptovalute hanno vissuto due anni straordinari. La corsa al rialzo del 2020 e del 2021 ha portato molti alla libertà finanziaria, prima che le più ampie turbolenze macroeconomiche portassero all'ultimo inverno delle criptovalute. Mentre il mondo esce lentamente dall'ombra di una pandemia globale che ha fatto crollare molte aziende, le criptovalute offrono la possibilità di coprirsi dall'inflazione, in quanto l'utilità che sta dietro ai protocolli è vista da molti come ampiamente sottovalutata.

Con una serie di vantaggi come la privacy dei dati, la riduzione dell'interferenza di istituzioni terze e la sicurezza delle operazioni di trading, questi asset basati sulla blockchain hanno attirato sempre più investitori grazie al loro inconfondibile vantaggio rispetto alle opzioni di investimento tradizionali. Oltre ai progetti di utilità, gli investitori hanno anche la possibilità di investire in altri asset basati sulla blockchain, come le meme coins, che si ispirano ai meme dei social media e che, grazie a forti comunità, hanno creato molti nuovi milionari grazie alla partecipazione collettiva.

Se siete confusi se investire in una normale criptovaluta o in una meme coin, potete iniziare a cercare alcuni dei nomi più importanti come Big Eyes Coin (BIG), Polkadot (DOT) e Elrond (EGLD). Una volta terminata la ricerca, potrete prendere una decisione informata.

Big Eyes: una moneta meme che si propone di costruire il futuro della DeFi

Big Eyes Coin, un token comunitario, è una moneta meme costruita con l'obiettivo esplicito di accelerare il passaggio all'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi) e di consentire agli investitori di sfruttare il potenziale della tecnologia blockchain per la generazione di ricchezza. Il lancio della piattaforma Big Eyes va di pari passo con l'aumento della popolarità dei token comunitari per guadagnare reddito passivo. Big Eyes ha anche un token nativo chiamato BIG, che può essere utilizzato per un'ampia gamma di scopi transazionali, tra cui lo staking, la coltivazione dei rendimenti, la fornitura di pool di liquidità, il guadagno di ricompense e altri casi d'uso simili. Il cuore della piattaforma è l'obiettivo di costruire un sistema auto-propagante in cui ogni elemento possa prosperare e generare ricchezza.

Il cervello dietro la piattaforma è un team di gatti di talento che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire che la piattaforma possa funzionare senza problemi. Il team è guidato da Top Cat e il lato tecnico dell'attività è gestito da Tech Cat o CatNipper. Hype Cat o Hypepurrr si occupa delle questioni relative al BIG Token, mentre TenPaws e CatSuit sono gli Op Cat che si occupano delle operazioni quotidiane. Nel frattempo, tutte le questioni legali finiscono sul piatto di Law Cat di CatsEyes.

La fornitura totale del gettone BIG è di 200.000.000.000 unità. Della fornitura totale, il 90% sarà destinato alla prevendita - tramite prevendita pubblica (70%) e scambi (20%). Il restante 10% sarà equamente suddiviso tra attività di marketing e promozionali e donazioni di beneficenza. Chi è interessato ad acquistare il BIG Token può farlo tramite carta di debito o di credito. Possono anche utilizzare la carta Ethereum, il token ETH o il token Tether (USDT) per effettuare l'acquisto. Anche il processo di acquisto di questi token è estremamente semplice.

Nella prima fase, gli utenti dovranno scaricare un portafoglio MetaMask o qualsiasi altro portafoglio digitale compatibile con Connect Wallet. Se si utilizza un browser desktop per l'acquisto dei BIG Token, il team di Big Eyes raccomanda il portafoglio MetaMask. Per coloro che optano per il browser mobile, il team raccomanda il Trust Wallet, in quanto è in grado di connettere senza problemi l'utente tramite il suo browser integrato.

Nella seconda fase, una volta attivato il portafoglio preferito, gli utenti dovranno fare clic sulla scheda "Connetti portafoglio", quindi selezionare il metodo di pagamento scelto ed effettuare il pagamento. Se si utilizza un'applicazione di portafoglio mobile, si dovrà optare per l'opzione "wallet connect". Gli utenti di carte di debito e di credito dovranno prima acquistare i token ETH e aggiungerli al proprio portafoglio. I token ETH saranno poi utilizzati per acquistare i BIG Token. Il team suggerisce agli acquirenti di acquistare un minimo di 15 dollari di gettoni ETH per coprire il livello minimo di gettoni BIG che possono essere acquistati.

Il token ha anche una funzione di autocombustione che distrugge regolarmente i token per mantenerne scarsa l'offerta. L'offerta limitata di token nativi assicura che il loro valore rimanga stabile e che le fluttuazioni di prezzo siano minime.

Una caratteristica distintiva della piattaforma è la sua struttura fiscale dinamica, che consente di includere le spese per servizi come la funzione di autocombustione, l'acquisizione del pool di liquidità e la manutenzione del portafoglio di marketing. Inoltre, non ci sono tasse sulla vendita o sull'acquisto dei BIG Token. Allo stesso tempo, la piattaforma applica un'imposta del 10% sulla vendita e l'acquisto di NFT. I proventi dell'imposta sono suddivisi tra i venditori originali degli asset (4%), i detentori di token (5%) e le donazioni di beneficenza di BIG Eyes (1%). Tutte le donazioni effettuate dalla piattaforma sono visibili agli utenti attraverso il portafoglio di beneficenza.