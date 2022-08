Big Eyes Coin: un progetto basato su Ethereum per la salvaguardia della vita acquatica

La crescita dello spazio DeFi ha incoraggiato lo sviluppo di numerosi progetti innovativi. Oltre a fornire una via per creare ricchezza, molti di questi progetti offrono anche servizi che affrontano i problemi ambientali.

Il protocollo Big Eyes Coin è un nuovo progetto innovativo costruito per affrontare l'inquinamento ambientale e creare un mezzo per gli utenti per generare ricchezza.

Il team dietro i progetti Big Eyes Coin (BIG) ha notato che molte vite marine sono in pericolo nei mari a causa delle attività umane e dei cambiamenti climatici. Una cosa che minaccia gli oceani e le vite che li abitano è l'eccessivo deflusso di sostanze chimiche dalle fabbriche o dalle fattorie. Queste attività mettono a rischio l'esistenza della vita acquatica.

Le persone e i governi sembrano non prestare sufficiente attenzione a queste attività pericolose e ai loro effetti sull'ambiente. Big Eyes propone di affrontare questo problema dando vita a una fondazione di beneficenza che sostenga tutti i progetti che migliorano la vita marina. Realizzando tali attività, Big Eyes intende fare la sua parte nella conservazione e nella protezione della vita acquatica.

Tema della moneta Big Eyes

Big Eyes è un progetto di criptovaluta a tema gatto. Questa adozione non serve solo a creare una mascotte felina, ma anche a incorporare i tratti distintivi dei gatti nei suoi servizi. Di seguito sono riportate alcune caratteristiche dei gatti che Big Eyes desidera adottare.

I gatti non sprecano le loro energie agendo o reagendo inutilmente. Questa caratteristica ha ispirato Occhi Grandi a fare ciò che ci si aspetta da loro. Giocherellone: I gatti sono noti per divertire i loro padroni e partecipare allegramente a molte attività. Big Eye intende rendere il suo ecosistema pieno di divertimento per i suoi utenti.

Questa caratteristica rende Big Eye implacabile nel realizzare i suoi progetti. Socievole: I gatti di solito interagiscono reciprocamente con i loro proprietari e formano grandi alleanze. Con questo, Big Eye crede che l'inclusività sociale sarà responsabile del raggiungimento della decentralizzazione della finanza e del progresso della blockchain.

Gettone non fungibile di Big Eye (NFT)

Gli NFT saranno parte integrante dell'ecosistema di Big Eyes. Questi token guideranno lo sviluppo della piattaforma e aumenteranno la consapevolezza degli utenti. Big Eyes dispone di strutture per allevare nuovi gatti e creare valore.

Moneta Big Eyes (BIG)

Il token nativo di Big Eyes sarà posseduto e controllato dalla sua comunità, e sono stati selezionati piani basati sull'azione per sostenere la crescita di questo token all'interno di questa comunità.

Ethereum (ETH)

La rete blockchain di Ethereum è un progetto open-source e decentralizzato lanciato il 30 luglio 2015 da Vitalik Buterin e altri sette co-fondatori. Dal lancio della rete Ethereum è passata attraverso una serie di cinque diversi aggiornamenti della rete e ne è previsto un altro a settembre, il tanto atteso "Merge".

A ogni aggiornamento è stato assegnato un nome in codice per garantire una documentazione adeguata. Il primo aggiornamento è avvenuto il 28 febbraio 2019, con il nome di "Costantinopoli". L'ultimo aggiornamento risale al 5 agosto 2021. Questo aggiornamento è stato chiamato in codice "London Hard Fork". Tutti questi aggiornamenti sono necessari affinché Ethereum possa offrire servizi altamente scalabili.

Ethereum non è solo un token, ma una soluzione completa per gli sviluppatori e gli utenti di progetti. Ethereum ha una solida architettura che gestisce la sua rete e altri progetti. Oggi esistono centinaia di progetti all'interno della rete Ethereum. Questo perché la rete Ethereum è compatibile con le applicazioni decentralizzate e resistente ai tempi di inattività, alle frodi e alla censura, come afferma uno dei suoi co-fondatori, Gavin Wood.

Inoltre, Ethereum è in grado di ospitare altri token grazie al suo standard ERC-20. Oggi, più di 280.000 token ERC-20 sono stati utilizzati in Ethereum. Oggi, oltre 280.000 token ERC-20 risiedono sulla rete Ethereum, e più di 40 di essi rientrano nella top 100 dei token più importanti in base alla capitalizzazione di mercato. Alcuni di questi token includono BNB, LINK e USDT.

La moneta di utilità di Ethereum è nota come Ether (ETH), che alimenta la maggior parte delle attività all'interno del suo ecosistema. ETH è il secondo token più grande al mondo dopo il bitcoin, con un volume di scambi di circa 17 miliardi di dollari.

Big Eyes mette in evidenza alcuni piani entusiasmanti delineati nel suo whitepaper. Questo progetto mira a sviluppare una forte comunità di seguaci. Vuole diventare uno dei progetti di meme più popolari. Iscrivetevi ora per godere dei suoi vantaggi.