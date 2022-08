"L'arrivo del nuovo Re dei Meme": siete pronti per Big Eyes Coin? Controllate, insieme a BNB e Polygon

Il mercato è già inondato di token; attualmente sono già in circolazione più di 15.000 monete. Allora, perché c'è ancora bisogno di aggiungerne altre? Vi sembra logico? È vero che le criptovalute sono sature, ma la cosa positiva è che ci sono solo un paio di centinaia di monete che dominano l'intero settore. La maggior parte dei token non arriva mai alla ribalta. Le ragioni sono potenzialmente due: una è la loro dipendenza esclusivamente da parametri esterni e l'altra è l'abbondanza dell'offerta. Questi due parametri influiscono notevolmente sui grafici di un determinato token.

Il nostro scopo con questa guida è quello di evidenziare i pro e i contro dei token sui quali dovreste potenzialmente riflettere. Si tratta di una decisione che vi teletrasporterà in anticipo o viceversa. Prima di leggere questa guida, non ci aspettiamo che abbiate acquisito decenni di esperienza. Altrimenti, lo scopo sarebbe morto. Il nostro obiettivo è comunicare informazioni complicate in un linguaggio semplice e profano. In questo modo, potrete apprendere i concetti fondamentali e tuffarvi direttamente nel gioco senza che nessun broker vi sottragga il vostro denaro. Cominciamo con Big Eyes Coin (BIG) e proseguiamo!

Che cos'è questo nuovo teppista in città - Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes (BIG) non è né la prima né l'ultima moneta meme. Ma è certamente unica per il modo in cui si è affermata e per le caratteristiche che ha portato avanti. Molti credono che l'era delle monete meme sia già finita, ma non è così perché il "divertimento" non è mai troppo. A tutti piace ridere e sentire un'ondata di dopamina. Soprattutto in questi tempi, dopo la Covida, quando una grossa fetta di persone è depressa e si è chiusa in casa. È tempo di cambiare il loro stato d'animo e di portare qualcosa che renda più piacevole l'esperienza. Per soddisfare questa richiesta, arriva Big Eyes (BIG).

Il nome dice tutto: il meme rappresenta un simpatico gatto con gli occhi sporgenti. Chi non ama i gatti? Questa creatura è adorabile, così come Big Eyes (BIG). Volete saperne di più? Lasciate che vi aiutiamo a farlo!

La prevendita di Big Eyes (BIG) è attualmente attiva. Sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, quindi è giunto il momento per chiunque stia pensando a Big Eyes (BIG). In genere, la probabilità che una moneta salga in classifica è molto più alta quando viene acquistata nel periodo di prevendita rispetto al resto. Questo perché i nuovi concetti guadagnano trazione e questo aiuta molto la comunità.

Big Eyes (BIG) ha annunciato che il 90% dei token sarà prontamente disponibile al momento del lancio.

Big Eyes (BIG) sostiene l'idea di vivere per gli altri. Tutti noi veniamo al mondo - mangiamo, dormiamo e poi moriamo. Serve a qualcosa se non serve all'umanità? Certamente no! Questo è il motivo principale per cui Big Eyes (BIG) ha introdotto una percentuale di donazione sulle partecipazioni. Il 5% del mercato andrà subito in beneficenza e sarà utilizzato per salvare l'ambiente o, al contrario, per pulire gli oceani.

Il consumo di pesce sta aumentando in modo esponenziale e, se non puliamo i nostri oceani, siamo destinati a cadere in una fossa in cui consumeremo intenzionalmente o meno pesce pieno di plastica. Quindi, è meglio pensarci subito. Altrimenti sarà troppo tardi. Unitevi a Big Eyes (BIG) e partecipate a questa CAUSA!

Statisticamente, Big Eyes (BIG) è riuscito a raccogliere circa 1 milione di dollari sul totale di 2 milioni di dollari che aspira a raccogliere per il suo lancio. Una volta raggiunta la cifra richiesta, tutti potranno richiedere i propri token. Preparatevi a un BOOM!

Come si fa a comprare Big Eyes (BIG)?

Il processo è semplice: seguite i passi che condivideremo qui in sequenza, e questo è tutto ciò di cui avete praticamente bisogno.

Fase 1: il primo compito è quello di installare un portafoglio sul vostro computer. Avete un portafoglio dove tenete i vostri contanti nella vita reale? Per conservare il denaro digitale o le criptovalute, esistono portafogli digitali chiamati MetaMask, Trust Wallet e molti altri. Ma noi suggeriamo MetaMask perché è facile da usare e piuttosto pratico anche per i principianti. Installate MetaMask e aggiungetelo al vostro browser.

Fase 2: Una volta aggiunto MetaMask al browser, il passo successivo consiste nel collegare questo portafoglio a Big Eyes (BIG). Dopo averlo fatto, vi verranno proposte tre opzioni di pagamento:

Potete acquistare Ethereum con la vostra carta di credito Visa/Mastercard.

Usare Ethereum per acquistare Big Eyes

Oppure acquistare Big Eyes con USDT

Scegliete l'opzione che ritenete più conveniente.

Fase 3: I token non vi saranno consegnati immediatamente. Come detto in precedenza, la prevendita è in corso. I token acquistati saranno disponibili solo dopo il lancio. Rimanete incollati al sito ufficiale; sarete informati su come procedere.

Moneta Binance (BNB)

Chiunque abbia familiarità con il settore conosce bene la moneta Binance (BNB). Si è fatta un nome sul mercato con i suoi servizi in molti altri settori. Inizialmente, quando la moneta è stata lanciata, era costruita su una rete Ethereum. Col tempo, però, la piattaforma ha lanciato la sua blockchain e ha spostato l'intero modello su Binance Chain. Binance Exchange è considerata una delle catene più sicure del mercato, e non è un'affermazione che solo la società sottolinea, ma è un fatto riconosciuto dal mercato!

Binance Coin (BNB) utilizza il 20% dei suoi profitti per riacquistare e bruciare i token. Lo scopo di questa pratica è quello di mantenere stabile il prezzo del token controllando la domanda e l'offerta. Si tratta di una misura strategica convenzionale che molte organizzazioni adottano e che finora ha avuto successo. Binance Coin (BNB) si colloca accanto ai giganti del settore, tra cui Bitcoin, Ethereum e altri. Se controllata su coinmarketcap, si posiziona al 5° posto e ha un valore di quasi 300 USD.

Poligono (MATIC)

Polygon (MATIC) è un'alternativa alla rete Ethereum. L'obiettivo finale di Polygon (MATIC) è quello di fornire un percorso alle transazioni per portarle al punto stabilito. Il problema della rete Ethereum non è solo l'elevato costo del gas, ma anche la velocità. Questo è il motivo per cui non è considerata un'opzione scalabile. Se un numero eccessivo di persone sale sul carro, la rete viene fortemente influenzata e in alcuni casi le operazioni si interrompono o rallentano.

È qui che entra in gioco Polygon (MATIC), che offre una potenziale soluzione a questo problema. Si tratta di una soluzione Layer-2 che assiste i percorsi congestionati di Ethereum con la sua rete. Il tutto senza compromettere nessuna delle funzionalità offerte da Ethereum. Al momento, la moneta si trova al 15° posto su coinmarketcap ed è venduta a un prezzo di circa 0,8 dollari USA. Questa cifra è soggetta a fluttuazioni.

Conclusione

Le criptovalute sono un azzardo solo se non si conosce bene il loro funzionamento! Tutte le opzioni di cui sopra sono piuttosto distinte e rispondono a un'esigenza specifica. Big Eyes (BIG) è una moneta meme, che serve la comunità con la sua causa di donazione. BNB è la patria di molti trader di criptovalute, che generalmente passano il tempo a leggere grafici e diagrammi. Polygon (MATIC) è un sostituto della tipica larghezza di banda di Ethereum, che offre un percorso alternativo. Tra tutte, siamo più inclini a Big Eyes (BIG) per due ragioni evidenti. Uno è il suo concetto di contribuire all'ambiente, e il secondo è che il 90% di esso sarà immediatamente disponibile al pubblico.