Turismo dentale in Croazia: tutte le informazioni utili sul fenomeno

Da sempre, la Croazia è meta non solo di splendide vacanze a prezzi contenuti, ma è anche la destinazione prediletta per tutti coloro i quali devono affrontare specifici interventi dentali. Innanzitutto, la scelta della Croazia come destinazione utile in cui affrontare simili operazioni deriva dalla mescolanza tra professionalità pratica e costi contenuti.

Infatti, da molti anni, è una pratica ormai diffusa quella di recarsi al di là dei confini nazionali con l’intento di cercare di risparmiare sulle cure dentistiche, godendo della stessa qualità negli interventi e nelle operazioni. Ma perché in Croazia i dentisti costano meno? E come scegliere un dentista in Croazia? Trovi le risposte a queste domande, insieme a tanti altri consigli e informazioni utili, di seguito in questo articolo

Perché i dentisti in Croazia costano di meno?

Se ti stai chiedendo quanto costa un dentista in Croazia, resterai stupefatto scoprendo che i prezzi al di là del confine sono di molto inferiori rispetto a quelli che trovi in Italia. Questo, è spiegato dal fatto che il costo della vita della popolazione croata è inferiore rispetto a quello a cui si è abituati nella nostra Penisola. Basti pensare che uno stipendio medio si aggira attorno ai 750 euro a differenza di uno italiano che supera i 1500 euro. Questo tenore si riflette anche sulle spese tecniche da affrontare come l’affitto dei locali o dei macchinari medici. Dunque, tutto ciò contribuisce nella delineazione di tariffe molto convenienti.

L’altro vantaggio che permette ai prezzi dei dentisti in Croazia di non lievitare, si basa sul sistema fiscale molto favorevole di cui gode la Croazia, che permette di lasciare i prezzi delle cure dentistiche molto bassi. L’ammontare della percentuale delle tasse che un guadagno croato deve subire si aggira attorno al 30%/40% di detrazioni a differenza del quasi 70% di tasse che paga un dentista Italiano.

In ultimo, occorre sottolineare che, data la moltiplicazione recente delle cliniche, si registra un regime concorrenziale favorevole che contribuisce al mantenimento dei prezzi molto convenienti.

Come scegliere i dentisti e le cure dentistiche più convenienti in Croazia?

La salute dentale è estremamente importante, e per questo è necessario effettuare tutte le scelte di cura e prevenzione conformi al massimo di professionalità e competenza. Per garantirsi di scegliere la migliore clinica dentale in Croazia, è necessario raccogliere una serie di informazioni tra cui:

la storia della clinica : ad esempio, constatare che è attiva da molto tempo può certificare la qualità e l’impegno;

: ad esempio, constatare che è attiva da molto tempo può certificare la qualità e l’impegno; la reputazione : una ricerca online accurata tramite i giusti siti e le recensioni, può testimoniare molto di più rispetto alla pagina internet della clinica;

: una ricerca online accurata tramite i giusti siti e le recensioni, può testimoniare molto di più rispetto alla pagina internet della clinica; la carriera formativa del personale : soprattutto del medico che in prima persona effettua le operazioni dentali. Avere la certezza del compimento di un buon percorso di studi e di una buona dose di esperienza pregressa, può scansare fastidiosi equivoci;

: soprattutto del medico che in prima persona effettua le operazioni dentali. Avere la certezza del compimento di un buon percorso di studi e di una buona dose di esperienza pregressa, può scansare fastidiosi equivoci; le opinioni dei pazienti passati: le parole degli altri pazienti sono sicuramente il metro di giudizio più appropriato. Il consiglio è quello di rivolgersi alla clinica dentistica in cui conoscenti o amici sono già stati, per avere la completa sicurezza del buon lavoro svolto.

Quali sono i principali vantaggi di scegliere un dentista in Croazia

I principali vantaggi di cui si gode scegliendo i servizi di un dentista in Croazia e rivolgendosi ad una buona clinica dentistica sono:

tempi di attesa ridotti : potrai ottenere nel giro di una settimana, nel migliore dei casi, le stesse prestazioni che richiedono mesi in Italia;

: potrai ottenere nel giro di una settimana, nel migliore dei casi, le stesse prestazioni che richiedono mesi in Italia; ottima qualità delle cure dentali : con professionisti competenti e preparati . In particolare l’eccellenza medica croata è riscontrabile nelle pratiche dell’ implantologia Vige comunque il consiglio di recarsi nelle cliniche specializzate, di cui si hanno già testimonianze sicure di professionalità;

: con professionisti e . In particolare l’eccellenza medica croata è riscontrabile nelle pratiche dell’ Vige comunque il consiglio di recarsi nelle cliniche specializzate, di cui si hanno già testimonianze sicure di professionalità; le cliniche dentali croate sono facilmente raggiungibili. Vale la pena spingersi un po’ più in là rispetto alla nostra Penisola per il risparmio consistente e significativo che i dentisti croati riservano per i loro pazienti;

non esistono barriere linguistiche. Infatti, tutti i migliori dentisti in Croazia parlano fluentemente l’italiano.