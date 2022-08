Cuneo Bike Festival: al centro della seconda edizione le storie dei suoi grandi protagonisti

Mentre gli organizzatori stanno perfezionando i dettagli di un fittissimo programma di appuntamenti di ogni genere e per ogni pubblico, la seconda edizione del “Cuneo Bike Festival” inizia a svelare alcuni nomi dei suoi attesi protagonisti, che saranno ospiti della città a cominciare dall’anteprima di venerdì 9 settembre fino alla sua conclusione di mercoledì 21 settembre.



La nota penna del ciclismo e giornalista sportivo Marco Pastonesi verrà a raccontare la Parigi-Roubaix di Sonny Corbelli; Marco Scarponi, fratello di Michele, parlerà di sicurezza stradale; la climber Federica Mingolla spiegherà come il ciclismo l’abbia aiutata a “risalire” dopo un brutto infortunio; Samuele Manfredi testimonierà come la bici gli abbia salvato la vita due volte, dal ciclismo al paraciclismo; lo scrittore inglese Matt Rendell narrerà le gesta del ciclismo colombiano; la voce di Radio24 Alessandra Schepisi ripercorrerà alcune delle sue storie “A ruota libera”; i Marlene Kuntz con la Fondazione Nuto Revelli saranno protagonisti di una inedita biciclettata amatoriale a Paraloup a simboleggiare una staffetta resistente; il quattro volte campione italiano di BMX freestyle Alessandro Barbero porterà a Cuneo le sue adrenaliniche esibizioni in volo.



Inoltre, per la prima volta, Cuneo parteciperà alla “Fancy Women Bike Ride”, evento che riunisce oltre 50.000 donne in bicicletta lo stesso giorno alla stessa ora in più di 30 Paesi e 180 città in tutto il mondo. Si tratta di un’iniziativa che nasce dalle donne ed è rivolta alle donne per riaffermare la bicicletta come strumento di emancipazione e libertà dal forte impatto sociale. Tutti gli eventi del festival sono ad accesso gratuito ma alcuni richiedono la prenotazione tramite Eventbrite.



Per maggiori informazioni consultare il sito comune.cuneo.it/cuneobikefestival.



“Il Cuneo Bike Festival è nato dal desiderio di vedere sempre più bici in città ed è cresciuto vedendo i giovani andare a scuola in bicicletta all’alba e i loro padri e le loro madri andare al lavoro pedalando, anche sotto la pioggia – spiegano i promotori - . Nell’ottica di dare nuovamente una funzione di socialità alla strada come luogo di incontro tra le persone, costruendo il programma, ci siamo accorti dell’importanza del ruolo sociale che riveste la bicicletta (storie, persone, sogni, fantasie) e di quanti mondi connetta. Non per nulla il titolo scelto per la seconda edizione ‘Migliori connessioni’, che riprende quello dell’European mobility week a cui la città ha aderito, inviterà il pubblico all’incontro e al confronto con storie di persone e di luoghi legati in modo diverso al mondo delle biciclette. Dal 9 al 21 settembre, su un palco o in bicicletta, si alterneranno oltre ai talk con ospiti locali, nazionali e internazionali, anche passeggiate in bicicletta in città e nel Parco Fluviale, laboratori e attività rivolte agli studenti, momenti formativi per giornalisti e insegnanti, esibizioni sportive, spettacoli, eventi culturali”.



La manifestazione, organizzata e promossa dal Comune di Cuneo con la collaborazione del Parco fluviale Gesso e Stura, si svolgerà nell’area di piazza ex Foro Boario, dove saranno allestiti il palco, gli stand e una pump track per le evoluzioni in bicicletta, ma anche in diversi altri luoghi della città come il Parco fluviale, Piazza Europa, la sede di Confindustria, la casa della Sostenibilità e il Cinema Monviso.



Dopo l’anteprima del 9 settembre, la rassegna proseguirà dal 10 al 13 con la proiezione di due docufilm a tema due ruote, fino all’avvio del vero e proprio festival venerdì 16 settembre con iniziative, laboratori per ragazzi e talk con ospiti internazionali, voci e penne del giornalismo sportivo italiano e storie di bicicletta dal territorio piemontese e cuneese.



Nel week-end centrale saranno moltissimi gli eventi dedicati ad appassionati, neofiti, curiosi, adulti e bambini, come non mancheranno gli appuntamenti mattutini con “bike to school” e “bike to work” che prevedono la colazione offerta a chi si recherà a scuola o al lavoro in biciletta.