Limone Piemonte: si è chiusa con grande successo la rassegna “Libri da gustare”

Una grande partecipazione di pubblico ha caratterizzato la venticinquesima edizione della rassegna letteraria ideata da Claudia Ferraresi e promossa dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza”che si è conclusa ieri con l’incontro con Stefano Bicocchi in arte Vito.

L'attore bolognese ha fatto ridere e sorridere il pubblico con il suo ultimo libro “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” . Un libro da leggere e da gustare in famiglia, i cui proventi delle vendite sono devoluti all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori”, un interessante progetto di solidarietà.

La manifestazione diretta dal giornalista Claudio Porchia ha offerto a turisti e residenti tre incontri con importanti autori, impreziosendo il calendario delle manifestazioni estive del comune della Val Vermenagna.

Il Limone Palace Residence ha ospitato un pubblico sempre numeroso e attento, che ha seguito con grande interesse i temi proposti dalla rassegna dall'intervento di Barbara Ronchi della Rocca, che ha parlato del galateo a tavola e dell'arte di apparecchiare a Luciano Bertello, che ha raccontato la storia dei Tajarin, un piatto povero diventato ricco.

Il giornalista Claudio Porchia, ha condotto tutti gli incontri, chiudendo fra grandi applausi la manifestazione e dando appuntamento per il prossimo anno.

“Libri da Gustare- hanno commentato gli organizzatori - si è confermata come una interessante vetrina culturale aperta a tutti e, grazie alle diverse proposte è stata in grado di stimolare attenzione e interesse fra molti turisti ed anche fra i residenti del comune di Limone. Una iniziativa di grande valenza culturale, perché la cultura rappresenta un formidabile strumento per promuovere il territorio e per rilanciare il turismo. Un ringraziamento particolare a tutto lo staff del Limone Palace per la perfetta accoglienza e ospitalità ed alla proprietà della struttura, che ha creduto e sostenuto questa iniziativa”