Skiroll: Elisa Sordello 'di bronzo' nella 10 km di Madona

E' podio per Elisa Sordello (Alpi Marittime), che apre il weekend di Madona in Lettonia: la cuneese si è classificata al terzo posto nella 10 km in tecnica classica alle spalle delle due gemelle estoni Kaasiku.



Davvero una bella gara quella di Elisa che ottiene così il secondo podio in carriera sul massimo circuito, dopo il terzo posto estone di Tartu ottenuto lo scorso anno.



Nella 15 Km Senior maschile ottime soddisfazioni anche per il cuneese Emanuele Becchis (Alpi Marittime), chiude al decimo posto a 2’28″5 dal norvegese Koraseth.



Podio sfiorato ai Mondiali Juniores per Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime): l'azzurro è infatti giunto quarto posto a 29″9 dal vincitore, lo svedese Anton Grahn.



Venerdì 26 agosto il programma propone le team sprint.