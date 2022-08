Da Peveragno a Roma in cinque giorni: i 'graziellisti' Andrea e Fabio hanno completato il loro viaggio

"Dopo esattamente 708 kilometri eccoci arrivati a destinazione, via Peveragno a Roma: non troviamo le parole per descrivere cosa abbiamo provato quando, alzando la testa, abbiamo visto la targhetta in marmo con il nome della via!"



Ce l'hanno fatta Andrea e Fabio, i due giovani 'graziellisti' peveragnesi: partendo da via Roma a Peveragno nella nottata di sabato 21 agosto hanno raggiunto via Peveragno a Roma. Il tutto in sella alle loro grazielle.



"Un mix tra dolori, freddo, caldo, stanchezza, stupore, amicizia, supporto vicendevole, felicità, bei paesaggi, accenti diversi, cibi particolari, notti in ostelli e tante altre cose (che sicuramente vi racconteremo a voce quando torneremo), ci ha accompagnato durante questa avventura speciale. Il grazie più grande va a voi tutti che ci avete seguito, chi per messaggio, chi sui social: siete stati la nostra forza maggiore".



Andrea e Fabio sono partiti alla presenza di alcuni appassionati, amici e sostenitori, e del sindaco di Peveragno Paolo Renaudi (che ha consegnato loro un gagliardetto da portare in municipio a Roma).



L'intero viaggio è stato documentato dai due sulla pagina Instagram 'Graziellando', tra fotografie mozzafiato di alcuni dei panorami più belli d'Italia a incontri... particolari, come quello con un cinghiale libero per strada, occorso in Liguria.



Non nuovi alle 'avventure', Andrea e Fabio due anni fa anno coperto la distanza Peveragno-Sant'Anna di Vinadio, sempre in graziella. Un risultato già di per sé meritevole, ma in quest'estate 2022 si sono letteralmente superati. Voglia di 'appendere la graziella al chiodo', però, non sembrano averne: "Stiamo già studiando la prossima pazzia e sappiamo che potremmo contare di nuovo sul vostro supporto - scrivono su Instagram - . Ora abbiamo un paio di giorni per visitare la capitale!"