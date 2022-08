Cherasco ha un nuovo portale turistico, con una sezione dedicata all'outdoor

Cherasco ha un nuovo sito turistico: nuova grafica, nuove foto, nuova impostazione del portale, più facilmente usufruibile da turisti e non.

Si offre con le notizie utili a chi vuole conoscere dal punto di vista artistico, storico e culturale la città: con i suoi eventi e le mostre, i mercati dell’antiquariato, monumenti e chiese di pregio da visitare. Ma non solo, c’è tutta una sezione completamente nuova dedicata all’Outdoor, cioè alle esperienze all’aperto, per valorizzare la nuova rete sentieristica che si estende su tutto il territorio di Cherasco.

La sezione “Outdoor” include 8 differenti percorsi, che spaziano dalle brevi passeggiate nei dintorni del centro storico ai tragitti più lunghi alla scoperta delle numerose frazioni cheraschesi; sono percorribili a piedi o in bicicletta (eventualmente e-bike); dal sito saranno disponibili gratuitamente i tracciati gpx da scaricare.

Nuovo è anche l’approccio alle proposte esperienziali che vengono offerte: itinerari dedicati a famiglie, bambini, di interesse storico e culturale, senza dimenticare l’enogastronomia locale che sempre piace e incuriosisce il visitatore.

Nell’offerta turistica, è stato da poco inserito e rinnovato Il Sentiero del Bacio (che nasce come omaggio al celebre cioccolatino, il Bacio di Cherasco ®). Un’esperienza che unisce ad un percorso di Outdoor, dal fresco Rio Crosio (percorso dedicato alla memoria di Piergiorgio Rossetti) ai piedi dell’altopiano cittadino, alla piacevole balconata dei Bastioni e infine alle colorate vie del centro, una favola che trova fondamento nell’archivio storico della città, la Zarina di Cherasco. Lungo il percorso sarà possibile leggere e ascoltare la storia tramite i qr code posizionati.

«L’Amministrazione comunale – commenta il vicesindaco Claudio Bogetti - ha deciso di rimettere a nuovo il portale turistico, proprio nell’ottica di una maggiore valorizzare di una delle vocazioni della città, il turismo. Cherasco fa parte dell’Ente Turismo Langhe Roero Monferrato, da tanti anni è un comune Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico-ambientale per le località dell’entroterra conferito dal Touring Club Italiano sulla base di rigorose valutazioni sia quantitative che qualitative, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte. Il nuovo portale è di più facile consultazione per turisti e cittadini, arricchito rispetto al precedente e con una grafica avvincente. Il turismo è una delle voci economiche più significative per la nostra città ed il nostro territorio e la promozione turistica, oggi più che mai, passa anche attraverso la rete».

Per curiosare e consultarlo ecco il link: https://www.turismoeventicherasco.it