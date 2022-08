Domenica 28 agosto i Sensa Libret portano in scena lo spettacolo “Una tira l’autra”

I Sensa Libret di Boves, saranno protagonisti sul palco di piazza Italia in occasione della manifestazione San Bartolomeo e Vie di Jazz con la commedia teatrale “Una tira l’autra”.

L’imperdibile spettacolo comico in dialetto piemontese di Graziano Dutto, si terrà domenica 28 agosto alle ore 21.

Una girandola di dialoghi spiritosi, gag e battute fulminanti, ispirate al teatro di cabaret, in cui si alternano i componenti della compagnia bovesana.

Spiegano gli organizzatori: “Una tira l’autra è una brillante carrellata di situazioni paradossali che hanno lo scopo di raccontare con simpatia manie, incongruenze e fissazioni che caratterizzano il genere umano. Gli attori della compagnia si alterneranno in sketch che in cui metteranno alla prova le loro stesse doti di immedesimazione e capacità di intrattenimento, mostrando situazioni di vita “normale”, spinte al paradosso”.

Spiega Graziano Dutto: “La nostra compagnia teatrale “J Senza Libret” è nata a maggio del 2010 a Boves. Il nostro scopo è, da sempre, quello di portare in scena annualmente una nuova commedia da presentare al pubblico di diversi paesi e città del circondario. Purtroppo anche noi in questi anni di pandemia ci siamo dovuti fermare e, alla ripresa, abbiamo scelto di portare in scena un nuovo tipo di spettacolo. Da questi nasce “Una tira l’autra”. Per questa rappresentazione, infatti, ci siamo basati sul varietà e teatro comico di cabaret”.

Questo spettacolo è caratterizzato dall’alternarsi di vari componenti della compagnia in dialoghi e battute spiritose che vanno, come in un “mosaico di gag”, a formare uno spettacolo unico e imperdibile all’insegna della comicità.