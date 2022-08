Fine settimana ricco di cultura a Robilante: apertura straordinaria dei Musei

Una intensa settimana cultura sta per concludersi a Robilante. Il piccolo comune della Valle Vermenagna in questi giorni sta ospitando il progetto europeo WALL DIALOGUE RESISTANCE. La manifestazione si concluderà sabato 27 agosto alle ore 19 con lo spettacolo teatrale messo in scena dagli artisti europei.

Per tali occasioni il Museo della Fisarmonica ed il Museo del Suono apriranno le loro porte dalle ore 17.30 alle ore 19 e dalle ore 21 alle ore 22.30. Dalle ore 19 alle ore 20 si potrà assistere allo spettacolo teatrale organizzato all’interno del progetto WALL DIALOGUE RESISTANCE.

Il Museo della Fisarmonica sarà, altresì, aperto domenica 28 agosto con orario 10-12. E’ consigliata la prenotazione della visita guidata (della durata di 30 minuti, con inizio visita ogni all’ora ed alla mezz’ora).

Resta fortemente consigliato l’utilizzo della mascherina durante la visita.

Le prenotazioni possono essere effettuate ai seguenti recapiti

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).