Grande entusiasmo a Lesegno per la tappa della grandonfo 8 delle Langhe

E' stata accolta dall'abbraccio del pubblico la prima tappa dell'elegante granfondo 8 delle Langhe che ieri, giovedì 25 agosto, ha attraversato la val Tanaro e il Monregalese.

Il comune di Lesegno ha ospitato la prova speciale della tappa delle "Alpi Liguri", tra l'entusiasmo dei partecipanti e degli spettatori.

"La manifestazione si è svolta al meglio - commenta il sindaco di Lesegno Emanuele Rizzo - con grande entusiasmo dei partecipanti alla competizione e del pubblico. Una bellissima giornata, nonostante il caldo. In questa occasione, grazie alla disponibilità del Marchese Guido Gay di Quarti, è stato possibile aprire il castello, di sua proprietà, con delle speciali visite guidate. Ringrazio poi per la buona riuscita dell'evento tutto lo staff organizzativo dell'8 delle Langhe, in particolare Davide e Tatiana Quaglia, Alberto Ferrero e il Ristorante Extro Ristopark".