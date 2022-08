A Dronero l'ultimo saluto all'ex dipendente Michelin Franco Begliardo

A Dronero in tanti ieri sera, giovedì 25 agosto, hanno voluto partecipare al rosario presso la Chiesa dei Cappuccini. Era una persona semplice Franco Begliardo, uno di quegli uomini conviti che una parola ed un gesto gentili possano davvero fare la differenza.

71 anni ed ex dipendente Michelin, aveva svolto per 15 anni attività di volontariato presso la Croce Rossa. Tante attività ed il turno fisso del venerdì, un impegno portato avanti con grande passione e spirito di solidarietà. Ed era stato proprio questo ammirevole spirito di solidarietà a non farlo esitare neppure per un istante, facendolo nel 2009 partire per l'Abruzzo, in aiuto della popolazione colpita dal terribile terremoto.

Ricordato sempre con stima ed affetto dai colleghi volontari, Franco Begliardo aveva continuato la sua missione in Croce Rossa fino a qualche anno fa, finché la salute glielo aveva permesso e non era sopraggiunta la malattia.

Resterà nel cuore della moglie Graziella, dei figli Stefania e Alberto, del genero Octavio, della nuora Alice, dei nipoti Santiago e Giovanni e dei parenti tutti.

I funerali, provenienti dall'abitazione in via Roma, avranno luogo questa mattina, venerdì 26 agosto, alle ore 10 nella Parrocchia di Dronero. Seguirà il trasporto del feretro nel cimitero di Bra per il rito della cremazione.

I familiari chiedono no fiori ma opere di bene e anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore. Un ringraziamento particolare è rivolto alla dott.ssa Valeriani ed a tutto il personale sanitario per le cure prestate.