Ultimo weekend di agosto all’insegna dell’instabilità. Possibili rovesci e temporali sulle zone alpine

La pressione in quota tenderà ad abbassarsi con aumento dell’instabilità, come già successo stamattina con alcuni rovesci sulle Alpi sudoccidentali. Di conseguenza, almeno per oggi e domani, avremo rovesci e temporali, soprattutto sulle zone alpine. Le temperature invece non subiranno apprezzabili variazioni se non durante i fenomeni, quindi localmente.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi, venerdì 26 e domani 27 agosto, cielo irregolarmente nuvoloso sulle Alpi, schiarite più ampie sulle pianure e sulla Liguria costiera. Dalla mattinata già possibili rovesci e temporali sulle Alpi nordoccidentali, in estensione dal pomeriggio a tutta la fascia alpina e Valle d’Aosta. Stessa situazione domani. In pianura possibilità di locali rovesci o temporali isolati soprattutto domani.



Temperature stazionarie, con valori massimi sempre sui 30/32 °C in pianura, qualche grado in meno sulle coste. Minime tra 19 e 22 °C. Tuttavia l’umidità aumenterà, rendendo il caldo più afoso nelle ore pomeridiane. Localmente durante i fenomeni più intensi le temperature massime potranno risultare più basse, specie sulle Alpi.



Venti in generale assenti o deboli a regime di brezza di direzione variabile, possibili forti raffiche durante i temporali.



Da domenica 28 agosto la situazione rimarrà simile anche nei giorni seguenti, anche se l’instabilità tenderà a diminuire ma ad essere ancora presente sulle zone alpine. Temperature ancora stazionarie e nella media del periodo.



