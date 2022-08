Big Eyes batterà la concorrenza di Dogecoin e farà da traino a un mercato orso

Le memecoin sono molto popolari per le incredibili possibilità che offrono agli acquirenti di diventare ricchi da un giorno all'altro. Le migliori monete meme, come Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), hanno avuto un'impennata nel 2021 e hanno dato il via alla corsa al rialzo del mercato delle criptovalute nel 2021. Quest'anno, il mercato delle criptovalute sta registrando una performance negativa. Ci sono stati diversi tentativi di aiutare il mercato a guadagnare un po' di forza per costruire uno slancio verso l'alto, ma è sicuro dire che il mercato non è pronto per questo.

Big Eyes è una nuova moneta meme attualmente in prevendita, che si prevede batterà rapidamente Dogecoin per conquistare il mercato delle monete meme e far guadagnare gli acquirenti. Si ritiene infatti che Dogecoin (DOGE) e le altre monete meme di punta siano diventate troppo grandi per immettere nuova liquidità che aiuti il mercato delle criptovalute a salire.

Recentemente, la comunità dogecoin ha lanciato la dogechain, una soluzione pseudo-L2 che porta applicazioni di criptovaluta come DeFi, giochi e NFT alla comunità DOGE. La dogechain ha registrato un volume considerevole e si vocifera di un airdrop in arrivo. Sembra uno sviluppo molto promettente che potrebbe far guadagnare agli utenti un bel po' di soldi.

Tuttavia, Big Eyes sembra avere maggiori probabilità di battere la concorrenza di Dogecoin(DOGE), perché è un progetto nuovo e offre l'ingresso agli utenti a un prezzo molto basso.

Dogecoin(DOGE)

Dogecoin (DOGE) è la prima e più grande moneta meme del mercato delle criptovalute. Ha una storia di prosperità nei mercati ribassisti, come dimostra la corsa al rialzo del 2021 dopo il tweet di Elon Musk sul token. È stata anche lanciata in una stagione orso che ha travolto tutti i mercati finanziari, ma è riuscita a ottenere buoni risultati pur essendo un importante meme su internet.

Oggi, diverse monete meme derivate da DOGE hanno faticato a replicare il loro successo, tranne Shiba Inu (SHIB). Nonostante sia una criptovaluta di prima generazione, Dogecoin non è stata in grado di ottenere risultati interessanti nel mercato delle criptovalute fino al recente lancio di Dogechain.

Dogechain consente agli utenti di collegare DOGE alla catena come wrapped DOGE (wDOGE) per accedere ai servizi DeFi e alle potenziali dApp, compresi i marketplace NFT. Dogechain ha registrato un volume di scambi di oltre 20 milioni di dollari nella prima settimana del suo lancio e dell'annuncio dell'airdrop e potrebbe essere un'anticipazione.