Come nascondere l'ID chiamante su dispositivi Android e iOS

Sono tante le persone che impiegano i propri nomi reali quando devono configurare i propri smartphone. Ecco il motivo per cui, la maggior parte dei numeri di telefono, si può ricondurre ai rispettivi proprietari. Devi chiamare qualcuno ma vuoi evitare che la persona chiamata possa entrare in possesso del tuo numero di telefono personale? Oppure vuoi inviare SMS come mittente privato? Devi sapere allora che esistono delle metodologie varie per chiamare e inviare messaggi di testo in modo anonimo con pochi semplici trucchi o app di terze parti.

E' anche possibile comunicare con qualcuno in modo sicuro evitando che altre persone possano avere accesso alla tua comunicazione. Insomma, puoi evitare delle indigeste intrusioni che possono violare la tua privacy. Saper fare una chiamata anonima è molto importante. Esistono ragioni varie per cui non vorresti che determinate persone o enti privati possano accedere al tuo numero di telefono personale.

Una delle ragioni per cui è meglio occultare il proprio numero potrebbe essere quella di evitare che aziende di telemarketing possano inserire il tuo numero all'interno dei propri database. Ma è anche un sistema prezioso per evitare truffe, robocall o persino stalker che possono complicarti la vita. Tutelarsi è fondamentale in questi casi. Ogni smartphone ha una impostazione predefinita per la quale vengono sempre visualizzati i numeri di telefono delle persone chiamanti.

Se vuoi effettuare chiamate in modo anonimo, la prima cosa che devi fare è nascondere il tuo ID chiamante nelle impostazioni dell'app dello smartphone. Se lo sai fare correttamente, la persona che riceve la tua chiamata non vedrà il tuo numero di telefono effettivo, ma saprà solo che la chiamata è originata da un "numero privato". Diversi sistemi operativi mobili hanno configurazioni diverse per nascondere il tuo ID chiamante, ma ti guideremo attraverso le impostazioni di base per i dispositivi che utilizzano sistemi operativi Android o iOS.

Come nascondere l'ID chiamante su Android

Esistono molte versioni di Android in commercio. Con l'uscita di nuove versioni, il menu delle impostazioni viene spesso modificato nel tempo. Se il tuo telefono non è completamente aggiornato o utilizza una skin per sviluppatori diversa (come i design personalizzati di Samsung o Motorola), è possibile che il tuo menu delle impostazioni presenti un aspetto che può differire. In rete esistono dei tutorial molto interessanti e ben fatti che possono aiutarti a farlo correttamente.

Come nascondere l'ID chiamante su un dispositivo Android?

Per nascondere l'ID chiamante su un dispositivo Android devi aprire prima l'app del telefono sul tuo dispositivo. Questa è l'app che usi per chiamare gli altri. L'app è solitamente posizionata nella schermata iniziale nell'angolo in basso a sinistra e ha l'aspetto di un quadrato (verde) con un telefono al suo interno. Devi cliccare sui tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionare "Impostazioni".

Fatto questo, il prossimo passaggio è quello di aprire l'opzione "Impostazioni chiamata". Devi poi selezionare la scheda SIM che hai in utilizzo. Se possiedi soltanto una scheda SIM nel tuo smartphone, puoi saltare questo passaggio, perchè risulterà del tutto inutile. Il passaggio successivo è quello di andare su "impostazioni aggiuntive" e cliccare su "ID chiamante". Non ti resterà altro che selezionare l'opzione "Nascondi numero" e il gioco è fatto. Si tratta di pochi e semplici passaggi che potrebbero risultare molto importanti per tutelare la tua privacy.

Se rispetterai tutti i passaggi in maniera certosina puoi stare sicura che il tuo numero di telefono non sarà più visibile a chi chiami. Questo è fondamentale per la tua privacy ma può anche avere conseguenze sul tuo modo di usare il cellulare. Non sorprenderti se meno persone rispondono improvvisamente al telefono quando li chiami, perchè molte persone hanno la tendenza a non rispondere alle chiamate anonime. Spesso infatti vengono effettuate da fastidiosi call center che cercano solo di venderci un servizio o un prodotto. Se ti rendi conto che questo succede frequentemente, allora dovresti tornare al vecchio regime, almeno quando chiami un familiare o un amico.

Nascondere l'ID chiamante su iOS (iPhone)

Come accade anche sugli smartphone Android, nascondere l'ID chiamante anche in iOS non è molto complicato. Vediamo quali sono i singoli passaggi. Intanto devi aprire le impostazioni sul tuo iPhone e selezionare "Telefono". A questo punto devi andare sull'opzione "Mostra il mio ID chiamante".

Attiva o disattiva l'opzione "Mostra il mio ID chiamante" in base alle tue esigenze. Puoi anche limitarti ad effettuare una singola chiamata anonima. Per chiamare qualcuno in privato potresti anche usare una strategia semplice e cioè quella di inserire un codice semplice davanti al numero che stai chiamando. In questo modo non sarai costretto a dover rivedere tutte le tue impostazioni e potrai agevolmente cambiarle tutte le volte che vuoi in base alle tue esigenze, il modo tale che il tuo numero sia di nuovo visibile. Insomma, si tratta di un sistema molto più pratico e facile da attuare.

Quindi se vuoi fare solo una singola telefonata privata, tutto ciò che devi fare è capire quale codice aggiungere per il tuo paese particolare. Per i telefoni che funzionano mediante una rete GSM (come la maggior parte degli Android) si può comporre #31#. In questo modo potrai bloccare il tuo ID chiamante. Lo stesso vale se non sei ancora sicuro di quale codice usare. #31# funziona nella maggior parte dei casi, anche se ci sono delle rare eccezioni che non vanno sottovalutate.

Le app di masterizzazione

Se preferisci non giocare con le impostazioni del tuo telefono o comporre un prefisso prima di ogni chiamata, un'app di masterizzazione può rappresentare una valida soluzione. Queste app utilizzano Internet per effettuare chiamate e sostanzialmente forniscono un secondo numero alternativo. Ogni volta che chiami qualcuno che non conosci personalmente, puoi utilizzare l'app di masterizzazione per mantenere il tuo numero principale al sicuro. Alcune delle app di masterizzazione degne di nota sul mercato sono Burner (che ha un costo) e Google Voice (gratuito).

SMS anonimi

Se hai intenzione di inviare messaggi anonimi, tieni presente che ci sono molti siti Web falsi che offrono servizi di sms fasulli. Promettono di inviare i tuoi messaggi di testo ma cercano invece di installare malware sul tuo dispositivo. Nel frattempo, il tuo messaggio non viene mai nemmeno inviato. Se dovessi ricevere un messaggio strano da una fonte sconosciuta, assicurati di non fare mai clic su alcun collegamento all'interno del messaggio. Ciò potrebbe compromettere seriamente il tuo dispositivo.

Un sito Web affidabile che invia effettivamente i tuoi testi anonimi è anonymoustext.com. La procedura sul loro sito Web è molto semplice e il sito è molto facile da usare. Esistono molti tutorial per capire come funziona.