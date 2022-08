Ecco Big Eyes Coin: Il nuovo gettone Meme destinato a regnare come Dogecoin e Dogelon Mars

Vi presentiamo Big Eyes Coin (BIG) , un nuovo token meme destinato a replicare i successi del pioniere dei token meme, Dogecoin (DOGE), e di un popolare token meme ispirato a Elon Musk, Dogelon Mars (ELON).

Per cominciare, le monete meme si riferiscono a una categoria di criptovalute ispirate a immagini/video virali o a barzellette online. Alcune di queste criptovalute finiscono per diventare note prospettive di investimento, con le comunità online che svolgono un ruolo significativo nel loro sviluppo.

Mentre Dogecoin (DOGE) è stato il pioniere di questa categoria, altri come Dogelon Mars (ELON) ne hanno seguito l'esempio. Big Eyes Coin (BIG) sta per essere lanciata con molti pacchetti extra per sostenere il suo regno, ed ecco cosa sappiamo.

Il regno di Dogecoin (DOGE)

Come già detto, Dogecoin (DOGE) è la prima moneta meme lanciata sul mercato delle criptovalute. Ha influenzato lo sviluppo di altre monete meme a tema canino come Shiba Inu, Dogelon Mars e Baby DogeCoin.

È nata da uno scherzo del meme internet "doge", diventato virale nel 2013, sul cane giapponese Inu, ed è esplosa quando Elon Musk di Tesla ha dichiarato apertamente di sostenerla.

Il meme consisteva in un cane Shiba Inu che guardava la telecamera insieme a monologhi scritti volutamente in una versione povera dell'inglese.

Gli sviluppatori di software Jackson Palmer e Billy Markus hanno creato Dogecoin per creare una criptovaluta divertente che potesse attrarre persone al di fuori della comunità Bitcoin.

La tattica ha funzionato, in quanto Dogecoin (DOGE) ha presto guadagnato popolarità, diventando una delle criptovalute più famose e attirando una considerevole comunità di possessori.

Si noti che la moneta DOGE esisteva già prima di essere conosciuta come uno degli investimenti in criptovalute di Elon Musk, ma ha raggiunto nuove vette con il sostegno dell'uomo d'affari all'inizio del 2021. Il token rimane una delle criptovalute più importanti del mercato in termini di capitalizzazione di mercato.

Come si è comportata Dogelon Mars (ELON)

Dogelon Mars (ELON) è una delle criptovalute a tema canino e ha debuttato nel 2021. I creatori della criptovaluta affermano che si tratta di una valuta interplanetaria utilizzata dai coloni spaziali e la definiscono una valuta universale equa per le persone.

Dogelon Mars è sia una criptovaluta che un personaggio immaginario di un fumetto, disponibile per l'acquisto come token non fungibili (NFT). Ironicamente, è possibile acquistarli solo con Ethereum (ETH).

Il progetto ha rapidamente raccolto più di 250.000 follower su vari siti di social media. Il progetto Dogelon Mars ha sviluppato un seguito significativo e ha fatto crescere la sua comunità in questo modo, ma i suoi creatori rimangono ancora un mistero.

Cosa aspettarsi da Big Eyes Coin (BIG)