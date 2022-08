Giocatori e memers hanno trovato l'oro delle criptovalute in Tamadoge, Big Eyes Coin e Decentraland per un potenziale di rendimento 100X

Il mercato ribassista ha inviato onde d'urto agli utenti di criptovalute, in quanto la forte caduta del Bitcoin (BTC) da un ATH di $69k a $17,5k ha incoraggiato la frase: "le criptovalute sono morte". Ragionevolmente, per un attimo è sembrato così, ma i segnali e le conferme delle ultime due settimane hanno dimostrato che gli dei delle criptovalute possono ancora sorridere ai vostri portafogli.

Nel corso degli anni, i progetti di criptovalute sono migliorati rispetto alla loro idea di essere "onnicomprensivi", con molti progetti che hanno portato ad applicazioni di vita reale che sono relazionabili e si rivolgono a una setta o a una comunità di persone che la pensano allo stesso modo. In passato la crittografia aveva ricevuto pesanti critiche per la sua complessità nello spiegare cosa fa e come è utile a chiunque.

Cosa fa il settore per stimolare l'interesse? Semplice. Fare appello ai vantaggi e agli interessi comuni di una particolare demografia, cultura o popolazione. La comunità dell'intrattenimento ha due sotto-comunità esplorate dai progetti di criptovaluta e ha la ricetta per il successo.

GameFi (Gaming and Decentralized Finance) ha fatto la sua grande presenza nel settore dei giochi con scoperte durante il blocco del COVID-19 del 2020. Con le valute basate sui meme che hanno preso d'assalto lo spazio DeFi, affermando la propria posizione dominante con i suoi exploit e con il poderoso aumento dell'asticella nel 2021, che ha visto Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) raggiungere la vetta e confrontarsi con monete basate su utility come Ethereum (ETH) e Bitcoin (BTC).

Cos'è Tamadoge (TAMA)?

Tamadoge (TAMA) presenta un modello di GameFi P2E (play-to-earn) che non solo intratterrà gli utenti, ma darà loro anche la possibilità di guadagnare giocando a Tamadoge (TAMA). Gli appassionati di GameFi potrebbero trovare questo progetto interessante per divertirsi e ottenere un reddito passivo aggiuntivo in modo semplice.

Che cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin è una nuova moneta meme, ma non si tratta di un altro simpatico cane come le principali monete meme presenti sul mercato. È invece basata su un adorabile gatto. Il simpatico gatto Big Eyes Coin (BIG) è l'ultima moneta meme su crypto Buzzfeed per tutte le ragioni giuste. La sua strategia di marketing ha la missione di contribuire in modo massiccio all'ecosistema della DeFi e prevede di far crescere una comunità organica che si prenda cura dell'ambiente.

Big Eyes Coin (BIG) intende competere in quello che considera un "mercato da miliardi di dollari" sviluppando una mascotte originale. La mascotte è un gatto con gli occhi sporgenti che si ispira agli anime giapponesi.

Il fatto che abbiano deciso di adottare un gattino come emblema rappresenta una rottura radicale rispetto alla narrazione basata sul cane che la maggior parte delle meme currencies ha tradizionalmente utilizzato come modello. Questo li distingue immediatamente e li etichetta come pionieri di un nuovo ramo del concetto di token meme.

Perché partecipare al progetto Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes Coin (BIG) tende a fornire ai suoi utenti un profitto 100 volte superiore a quello che Tamadoge (TAMA) potrebbe ottenere in poco tempo. Questo perché Big Eyes Coin (BIG) è interessata solo al clamore supportato da prove piuttosto che al clamore infondato alimentato dal rumore e sponsorizzato da promesse vuote. Il team che sta dietro al progetto è ben consapevole che le prove concrete sono cruciali per il tasso di risposta positiva che il progetto riceverebbe.

Big Eyes Coin (BIG) ha l'intenzione di sviluppare una moneta guidata dalla comunità per ridistribuire la ricchezza nell'ecosfera dei sistemi finanziari decentralizzati. Per proteggere una parte essenziale della biosfera su scala globale, Big Eyes Coin (BIG) intende donare il 5% dei suoi ricavi a un fondo di beneficenza. Questi fondi saranno utilizzati per sostenere iniziative incentrate sulla conservazione degli ambienti marini e della vita marina.

Possedere questo gettone non è solo uno sforzo finanziario; è anche una mossa altruistica e disinteressata per aiutare l'ambiente, che è così importante, specialmente con il problema globale del cambiamento climatico.

I vantaggi offerti da Big Eyes Coin (BIG)

Niente tasse. Questo è già qualcosa. Uno dei vantaggi più importanti che Big Eyes Coin offre ai suoi utenti è il metodo flessibile di tassazione. Man mano che la piattaforma acquisisce maggiore trazione, la funzionalità attirerà senza dubbio un numero crescente di partecipanti al mercato. Il sistema di tassazione avvierà una serie di modifiche automatiche, alcune delle quali sono l'autocombustione, l'acquisto del pool di liquidità e il portafoglio di marketing.

Big Eyes Coin (BIG) ha progettato di costruire un ambiente guidato dalla sua comunità che invita attivamente i partecipanti a partecipare alle sue attività quotidiane.

Gli utenti possono svolgere un ruolo importante nello sviluppo della piattaforma e contribuire a plasmare la sua visione futura acquistando e utilizzando i BIG Token. Inoltre, non viene imposta alcuna tassa sugli scambi o sulle transazioni che utilizzano il gettone BIG. Senza soluzione di continuità, accessibile e carino da avere. Insomma, perché no?

Che cos'è Decentraland (MANA)?

Decentraland (MANA) è diventato rapidamente un nome familiare per gli appassionati di criptovalute. Essendo uno dei principali progetti GameFi sul mercato, Decentraland (MANA) ha visto il successo nel settore dei giochi ed è responsabile di una delle più grandi innovazioni dall'introduzione del concetto di Metaverse.

Alimentata dalla blockchain Ethereum (ETH), Decentraland (MANA) è una piattaforma virtuale interattiva che è stata sviluppata per consentire agli utenti di costruire e monetizzare le proprie applicazioni, i propri contenuti e il proprio valore di intrattenimento provvisorio, godendo di tutti i vantaggi che il gioco di realtà virtuale di alta qualità e immersività ha da offrire.

Conclusione

Il periodo di mercato orso ha avuto il suo peso e non dovrebbe tardare ad arrivare il mercato toro con un aumento del valore del mercato. Questi progetti di criptovalute sono il modo migliore per raggiungere la libertà finanziaria. Non perdete l'occasione di partecipare a questo entusiasmante momento del mondo delle criptovalute. Aggiungete questi token alla vostra watchlist e tenete gli occhi aperti, soprattutto per Big Eyes Coin (BIG).