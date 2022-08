I progetti di criptovaluta di prossimo livello da provare nel 2022 - Klaytn, Unus Sed Leo e Big Eyes

Grazie alla creazione regolare di numerose iniziative di nuove monete come Unus Sed Leo, il mercato delle criptovalute è enorme. Ogni giorno, centinaia di nuove criptovalute vengono introdotte sul mercato nel tentativo di affrontare i vari problemi che interessano sia gli investitori che gli utenti della tecnologia blockchain. Grazie a questa continua crescita, gli utenti hanno sempre a disposizione un'ampia gamma di progetti di criptovalute tra cui scegliere. Una splendida illustrazione è Big Eyes.

Di conseguenza, molte iniziative sono costruite intorno agli interessi degli investitori. NFT, progetti DeFi come Unus Sed Leo, piattaforme DEX, giochi blockchain play-to-earn e molti altri sono tra i numerosi progetti di criptovalute, vecchi e nuovi, che sono ora attivi sulla blockchain. Ci sono diversi programmi disponibili per gli investitori che sembrano essere interessanti. Testare ogni progetto, tuttavia, non è una buona idea.

Ogni giorno vengono annunciate nuove criptovalute, come Unus Sed Leo. Ogni futura criptovaluta è stata creata per rispondere a un particolare problema nel mondo delle criptovalute o a un gruppo di problemi. Alla fine le monete sono state accettate e diffuse grazie alla loro praticità. Per questo motivo, gli investitori cercano continuamente di capire quale delle più recenti valute digitali o token, come Big Eyes, abbia il maggiore potenziale di crescita. In questo saggio vengono affrontate tre criptovalute che hanno il potenziale per cambiare completamente il settore delle criptovalute. Si tratta di Unus Sed Leo (LEO), Klaytn (KLAY) e Big Eyes.

Unus Sed Leo (LEO)

Per sostenere la rete iFinex e tutti i suoi servizi, è stato creato il token di criptovaluta UNUS SED LEO. LEO, spesso indicata come UNUS SED LEO, è una criptovaluta creata principalmente per controllare e aiutare gli utenti di Bitfinex. La piattaforma stessa ha gestito la situazione quando la borsa è stata coinvolta a New York.

Da quando è stato introdotto per la prima volta, questo token, LEO, è cresciuto in modo così significativo che ora viene utilizzato per diversi scopi. La prospettiva si è trasformata in un investimento redditizio.

Klaytn (KLAY)

Gli approcci più efficaci per informare i clienti sulla tecnologia blockchain sono forniti da Klaytn, un'altra società blockchain. Offrendo qualcosa di unico rispetto ai suoi rivali, Klaytn si distingue. La cooperazione tra imprese e blockchain è molto apprezzata dal progetto ibrido Klaytn (KLAY). Questa tecnologia blockchain aperta si concentra sulle applicazioni industriali. Rispetto alle blockchain pubbliche e private, presenta diversi vantaggi, come la governance distribuita, i dati e il controllo decentralizzati, l'elevata scalabilità e la bassa latenza.

Utilizza la Byzantine Fault Tolerance di Istanbul al posto delle prove di lavoro e della posta in gioco. Sulla rete Klaytn, KLAY è il principale token di utilità nativo. Per tutte le transazioni della piattaforma e le applicazioni di rete create sulla blockchain, è stato utilizzato KLAY. Le applicazioni all'interno dell'ecosistema beneficiano dell'uso di KLAY.

Occhi grandi

Big Eyes è un progetto di token meme della DeFi che è stato costruito con l'obiettivo principale di generare ricchezza per l'ecosistema DeFi, spingendolo un gradino più in alto nel mondo delle criptovalute. Essendo un token meme comunitario a tutti gli effetti, Big Eyes è stato creato per dare di più alla blockchain e al suo ecosistema.

https://bigeyes.space/

Uno dei modi in cui il progetto Big Eyes intende farlo è attraverso gli NFT. Grazie a questi NFT, Big Eyes fornisce l'accesso a eventi e contenuti sulla piattaforma che migliorano l'entusiasmo dell'ecosistema blockchain.

Poiché il token di Big Eyes è basato su simpatici gattini, ha caratteristiche uniche che rendono l'esperienza più interessante. L'ecosistema è guidato dalla comunità, in quanto fornisce i token fino al 90% a disposizione della comunità al momento del lancio. In questo modo si mette il potere nelle mani della comunità e si promuove l'ecosistema.

Allo stesso tempo, Big Eyes fornisce un ecosistema che richiede zero tasse, commissioni e preoccupazioni. Le collezioni NFT create sulla piattaforma hanno la possibilità di raggiungere la scala top ten, il che porta valore al token Big Eye.