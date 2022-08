Moneta Occhi Grandi e Shiba Inu: Due gettoni Meme remunerativi con un enorme seguito nella comunità

I token comunitari come Big Eyes Coin sono essenziali per creare ricchezza per le masse. Big Eyes Coin servirà agli utenti come piattaforma per offrire servizi filantropici ai bisognosi.

La piattaforma distribuisce equamente ricchezza e beneficenza ai beneficiari senza coinvolgere intermediari. I membri di Big Eyes non godranno di privilegi speciali in base alla loro razza, classe sociale o formazione.

Breve storia di Big Eyes Coin

La razza di gatto Big Eyes Coin è originaria di Washington, DC. L'ispirazione per questo progetto di meme è venuta da un gatto di razza Big Eyes che ha intrapreso un viaggio alla scoperta di se stesso. Inizialmente adottato da una coppia che lavora come scienziato missilistico per la NASA, Big Eyes viene improvvisamente lasciato solo dopo un tragico incidente che colpisce la coppia.

Dopo questo evento, Big Eyes decide di circumnavigare il mondo navigando in uno yacht. Durante questo viaggio, Big Eyes viene gettato in mare da una tempesta e da un'eclissi, ma una balena lo salva.

La balena lo porta in Giappone, dove Occhi Grandi risiede per un anno. Durante questo periodo, Big Eyes scopre la sua forza e decide di guidare gli esseri umani su come proteggere i mari e le vite acquatiche negli oceani.

Le caratteristiche uniche di Big Eyes Coin

Big Eyes Coin si propone di restituire ai membri della sua comunità creando un ecosistema DeFi con un modello autosufficiente per una rapida crescita. Per raggiungere questo obiettivo, Big Eyes Coin intende fornire NFT come mezzo per i membri della comunità per accedere a più contenuti ed eventi all'interno del suo ecosistema. Questi token non fungibili serviranno anche a generare ricchezza per i possessori.

Gettone Blue Eyes

Ci sarà una fornitura totale di 200 miliardi di token Blue Eyes in circolazione, e il 90% di questo volume sarà disponibile durante il lancio. Gli sviluppatori di Blue Eye devolveranno il 5% dei profitti del progetto a enti di beneficenza che sostengono progetti rilevanti legati all'oceano.

Moneta Big Eyes contro Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu è un token meme basato su Ethereum creato da uno sviluppatore anonimo, solitamente chiamato Ryoshi. A differenza di Big Eyes, Shiba Inu è una criptovaluta a tema canino. Il progetto è stato creato per migliorare alcune carenze del token precedente, Dogecoin.

Shiba ha pianificato di ospitare una convention in qualsiasi luogo accessibile per promuovere l'inclusione globale nel progetto. Persone di diversa estrazione sociale si incontreranno per contribuire con la loro quota allo sviluppo del progetto Shiba Inu.

Per migliorare ulteriormente l'adozione dello Shiba Inu, il team ha in programma di creare un progetto di realtà virtuale o metaverso. Nel metaverso di Shiba Inu, gli utenti avranno la possibilità di coniare terre digitali con il token Ethereum ETH. Potranno anche fondere queste terre con i token Shiba Inu (SHIB).

Il token nativo di Shiba Inu è noto come SHIB, un token ERC-20. SHIB ha raggiunto le luci della ribalta grazie all'attenzione che gli è stata rivolta da personalità di spicco come Elon Musk e Vitalik Buterin.

Durante il valore alle stelle di SHIB, Buterin ha deciso di bruciare il 90% della sua quota nel token e di donarne il 10% al fondo di soccorso COVID19.

Il più grande exchange di criptovalute degli Stati Uniti, noto come Coinbase, ha quotato SHIB sul proprio exchange il 17 settembre 2021. Questa quotazione ha dato maggiore risalto al token, aumentandone il valore del 40% in due giorni.

Conclusioni

Big Eyes Coin ha un grande potenziale di adozione grazie alla sua politica di diventare un token completamente controllato dalla comunità. Questa caratteristica porterà l'ampia attenzione che il token meme merita. Iscrivetevi ora per godere dei suoi vantaggi.