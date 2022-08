Top Crypto per maggiori profitti nel mercato delle criptovalute: Solana, The Sandbox e Big Eyes Coins

Oggi Solana (SOL), Sandbox (SAND) e Big Eyes (BIG) offrono un valore incredibile al mercato delle criptovalute. Queste monete possono essere la vostra svolta quest'anno, dalle funzionalità di alto livello per le dApp alle opzioni di gioco per guadagnare e alle utility guidate dalla comunità.

Solana

Solana (SOL) è una criptovaluta di prima scelta con una capitalizzazione di mercato di circa 40 miliardi di dollari. Inoltre, Solana (SOL) è noto come il protocollo blockchain più veloce, soprattutto grazie al suo doppio sistema di consenso, proof-of-stake e proof-of-history, che lo aiuta a elaborare transazioni fino a 50.000 al secondo. Questo spiega perché Solana (SOL) può comodamente raggiungere la vetta dell'ecosistema criptovalutario come protocollo di riferimento per le dApp e i marketplace decentralizzati.

Solana (SOL) si è costantemente distinto per la sua velocità ultra-livello, il throughput delle transazioni e l'eccezionale utilità del prodotto. Di conseguenza, Solana è considerato comunemente il killer di Ethereum (ETH), in quanto è meno costoso ma più veloce e più scalabile del suo rivale Ethereum, in particolare per quanto riguarda il throughput delle transazioni. Queste caratteristiche fanno di Solana (SOL) un importante strumento per l'economia dei creatori e continuano a ispirare l'emergere di nuovi progetti nell'ecosistema.

Solana si sta dimostrando all'altezza della sua fama: per la prima volta, Solana (SOL) ha battuto Ethereum (ETH) per volume di scambi nel secondo trimestre del 2022 quando, nell'arco di 24 ore, le vendite sul mercato secondario NFT hanno generato un totale di quasi 24,3 milioni di dollari nelle 24 ore precedenti, contro le vendite di Ethereum (ETH) che hanno registrato 24 milioni di dollari nello stesso arco di tempo su tutti i suoi mercati.

Al momento in cui scriviamo, SOL viene venduta a 35,12 dollari. A dispetto delle previsioni, SOL è uno dei più importanti sopravvissuti al crollo delle criptovalute del secondo e terzo trimestre, poiché ha offerto continuamente profitti ai suoi acquirenti e investitori.

La Sandbox

The Sandbox è un progetto molto in anticipo sui tempi, in quanto è specializzato nell'offrire esperienze di metaverso subliminale, in cui i giocatori di tutto il mondo possono esplorare l'ecosistema. All'interno del metaverso Sandbox, gli utenti possono creare e personalizzare i propri personaggi, che possono poi essere utilizzati per competere in giochi "play to earn".

Quando si completano compiti specifici come utenti, si guadagna la valuta di gioco della piattaforma, il SAND. Sandbox ha anche numerosi pacchetti NFT e continua a costruire sui suoi vari casi d'uso e buzz-in per penetrare i mercati delle criptovalute a un livello molto più profondo. A seconda di come si gioca e si commercializza bene il proprio NFT, si può guadagnare molto con Sandbox.

SAND ha subito un calo di valore, ma è uno dei token che si distingue per la stabilità dei prezzi delle criptovalute. Secondo CoinGecko, al momento in cui scriviamo, SAND viene venduta a 1,05 dollari.

Moneta Big Eyes

Big Eyes Coin è un token comunitario completo che mira a spostare la ricchezza nell'ecosistema defi e a proteggere l'ecosistema mondiale. La comunità è il più grande attributo di Big Eyes, in quanto un maggior numero di utenti e di attività contribuirà a creare slancio per i piani e gli eventi della piattaforma.

Big Eyes Coin (BIG) è costruita su Ethereum (ETH), che si sta già preparando a passare a PoS. È la moneta meme più attesa dal mercato delle criptovalute quest'anno. Ciò è dovuto principalmente al fatto che si discosta dalla fanfara dei cani che ha permeato l'ecosistema delle meme coin, creando un'alterità adeguata che offre agli amanti dei gatti e alla comunità acquatica un progetto da chiamare proprio, guadagnando al contempo un reddito passivo dai prezzi elevati della criptovaluta.

Con l'avvicinarsi del lancio di Big Eyes Coins (BIG), il 90% dei token sarà disponibile al momento del lancio per dare il controllo della piattaforma alla comunità, mentre il restante 10% dei token sarà diviso equamente tra un portafoglio di beneficenza e uno di marketing.

La mascotte di Big Eyes Coin (BIG) ha un design Anime che si rivolge facilmente alla Gen Z e ai Millennials, i maggiori gruppi demografici del criptoverso.