Medioevo in famiglia nel castello di Serralunga d'Alba

Respirare la storia e trascorrere una giornata in un antico maniero che domina le colline. Al castello di Serralunga d’Alba, sabato 10 settembre torna “Medioevo in famiglia”, il format pensato per far scoprire al pubblico di grandi e bambini, in modo dinamico e divertente, qualcosa in più sulla vita medievale.

Nel maniero trecentesco di Langa, con l’aiuto di una guida, si potrà scoprire la storia legata alla funzione dell’edificio come roccaforte difensiva e alla nobile famiglia Falletti, antica proprietaria del castello, che amministrava le terre circostanti e dettava le regole per il popolo.

L’attività è in programma alle 16,45 e dura circa 45 minuti.

MEDIOEVO IN FAMIGLIA: COSTI E PRENOTAZIONI