Revello: aperte le iscrizioni a 'Ruote nella Storia'

Sono aperte le iscrizioni per prendere parte a “Ruote nella Storia 2022”, il tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che ACI Storico porta in tutta la Penisola.



La manifestazione toccherà anche quest’anno la provincia di Cuneo grazie all’organizzazione dell’Automobile Club Cuneo con il patrocinio del Comune di Revello, sede della tappa cuneese del programma, prevista per domenica 25 settembre.



Le iscrizioni (nel programma è prevista l’accoglienza degli equipaggi in piazza della Vittoria con collocazione espositiva delle vetture, giro con arrivo all’abbazia di Staffarda e in frazione Morra San Martino con un pranzo per tutti i partecipanti presso l’agriturismo La Virginia, prima della consegna delle targhe di partecipazione) rimarranno aperte sino al 20 settembre 2022.



Per iscriversi è sufficiente scaricare la scheda di adesione con il programma completo dal sito internet dell’Automobile Club Cuneo www.cuneo.aci.it ed inviarla completa in tutte le sue parti all’indirizzo e-mail segreteria@acicuneo.it.



Per maggiori informazioni contattare il numero 0171/440031 o scrivere a segreteria@acicuneo.it.



“Tutela culturale, promozione turistica e coesione territoriale sono i valori fondanti di Ruote nella Storia, appuntamento che siamo lieti di ospitare anche quest’anno nella nostra provincia, che annovera tantissimi amanti dell’automobilismo d’epoca – sottolineano i vertici dell’Automobile Club Cuneo -. Sulla scia del successo ottenuto nel 2021 a Limone Piemonte è stato definito un nuovo appuntamento nel Cuneese di “Ruote nella Storia”: saremo a Revello, in Valle Po. L’iniziativa nasce dalla sinergia di ACI Storico, il club degli appassionati di auto d’epoca all’interno del più ampio sodalizio di automobilisti italiani. Ruote nella Storia offrirà dunque ai cultori e ai possessori di auto storiche della provincia di Cuneo una nuova occasione di incontro e di divertimento”.



La manifestazione, ritenuta a bassa componente agonistica, oltre a un momento ludico-culturale vedrà l’effettuazione di alcune prove di precisione, un controllo orario e a timbro dedicato agli appassionati e neofiti della disciplina della regolarità. Possono essere iscritte alla manifestazione tutte le vetture il cui modello sia previsto nella “Lista di salvaguardia” di ACI Storico (auto con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell’Elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni. All’atto dell’iscrizione, oltre a compilare il modulo d’adesione, è necessario versare la quota di 40 euro a persona, verificare che almeno un componente dell’equipaggio sia in possesso di una tessera Aci (sottoscrivibile anche il giorno dell’evento), libretto di circolazione, assicurazione Rc e patente di guida in corso di validità.



L’elenco delle vetture storiche inserite nella lista Aci Storico è consultabile al link http://www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html.