San Giuliano 2022: A San Giuliano di Roccabruna tutto è pronto per la tradizionale festa

"Ripartiamo, ritorniamo a celebrare S. Giuliano!"



A San Giuliano di Roccabruna tutto è pronto. Domenica 28 agosto si celebrerà il Santo patrono, protettore dei bambini in particolare. Un'occasione di festa che ogni anno raduna molte persone, rinnovando tradizione, religione e cultura.



Alle ore 10,30 di domenica mattina la Messa Solenne, con processione e benedizione di tutti i bambini presenti. Al termine, un aperitivo in compagnia offerto dai volontari della parrocchia. Nel pomeriggio alle ore 15.30 breve incontro in Chiesa con i bambini presenti, seguito da intrattenimenti vari e trucca bimbi sul piazzale.



Quattro bellissimi giorni. I festeggiamenti di San Giuliano inizieranno però già a partire da questa sera, venerdì 26 agosto. Molte le cene e le serate in compagnia. Stasera, venerdì 26 agosto, dalle ore 18.30 serata con aperipizza e apertura lotteria con Mauro dj set. Alle 22.00 Enrico Nicelli - cover-man acustico di Ligabue.



Domani, sabato 27 agosto, alle ore 14.30 sarà invece la volta di una gara a petanque a coppie sorteggiate, per continuare alle ore 20 con "mangiuma", cena a base di spiedino, cosciotto, salsiccia, patatine e sorbetto). La serata proseguirà con la musica summer disco night ad ingresso libero di dj Pog (movin'on).



Lunedì 29 agosto gran finale. Alle ore 14.30 gara a petanque individuale con a seguire, alle ore 20, la tradizionale polentata con spezzatino e salsiccia e dolce (prenotazioni entro sabato 27). Alle ore 21 gara a belotte liscio senza accuso, poi i Figli delle Stelle e cena- gioco con Andrea Caponnetto di Movin'on. Concluderà la tradizionale Festa lo spettacolo pirotecnico della Piro G. pirotecnici.



"Vi aspettiamo numerosi, noi volontari ci mettiamo tutto l'impegno possibile e crediamo sia importante ritornare tutti assieme a fare festa dopo un periodo molto particolare e difficile".