Si è aperta a Busca l'edizione 2022 del festival Mirabilia

https://www.comune.busca.cn.it/uploads/6307ed7c30fdb_DSC_0013.JPGIl festival Mirabilia a Busca è stato inaugurato ieri sera davanti al Teatro Civico (che è anche sede della biglietteria) dal sindaco Marco Gallo e dallo storico direttore artistico Fabrizio Gavosto e si svolgerà fino a domenica.

Sarà poi a Cuneo dal 31 agosto al 4 settembre.

La sezione On the road è in città con decine di artisti che fanno dell’inclusione e dell’allegria il succo dei loro spettacoli, tra acrobazie e danze e delicati spettacolini, con poche parole e molti gesti.

"Busca - hanno sottolineato Gallo e Gavosto, - è l’unica sede italiana di residenza artistica di ogni arte perfomativa e permanente per il circo".

E’ seguito in teatro il primo spettacolo con The Three Dots Company che hanno presentato con successo “Most Imbecilic Mime Ensemble Show”: tre mini classici del volto bianco e l'abito nero vivono un conflitto intorno ad una lampadina difettosa, riscuotendo applausi e risate a scena aperta.