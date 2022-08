Presentazione Lpm Bam Mondovì; Il sindaco Luca Robaldo spiega i progetti sul PalaManera e non solo...(VIDEO)

Il sindaco di Mondovì Luca Robaldo nel tardo pomeriggio di ieri ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale alla Lpm Bam Mondovì, la formazione che a ottobre parteciperà per il settimo anno consecutivo al Campionato di volley femminile di serie A2. Nello scenario del Belvedere di Piazza, il primo cittadino di Mondovì ha ringraziato la società della presidente Alessandra Fissolo per l'impegno profuso in ambito sportivo e augurato al Puma di raggiungere traguardi sempre più alti e gratificanti.

Non poteva mancare l'appello dei tifosi per un nuovo palazzetto dello sport, a cui Robaldo ha replicato spiegando quali sono le strategie messe in atto, a cominciare dai progetti d'intervento sul PalaManera. E sulla possibile presidenza della Provincia il neo sindaco di Mondovì ha saggiamente glissato: "La forte richiesta di tanti colleghi sindaci mi inorgoglisce". Questo e altro nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni nel corso della presentazione del Puma: