Volley, serie A2/M: al via la campagna abbonamenti del Cuneo Volley

"Questa è Cuneo!": al via la campagna di abbonamenti al Cuneo Volley per la stagione 2022-2023 della serie A2 maschile.



L'intero, ovvero 13 partite, costa 100 euro così come quello dei Blu Brothers (i 10 euro della tessera BB sono già compresi) e come quello per i genitori del 'Progetto Scuole' (in questo caso, 10 euro saranno devoluti alla suola indicata in una mail a biglietteria@cuneovolley.it). L'abbonamento Curva per i settori A6 e A7 dedicato agli over 19 e agli under 25, compresi i nati dal 2003 al 1997, costa invece 30 euro.



Per gli uner 19 l'abbonamento è omaggio.



Il biglietto della singola partita costa 10 euro. Per gli under 19 e i diversamente abili è omaggio.