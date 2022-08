Volley, serie A1/F: porte aperte all'ex media 4 di Cuneo per 'l'open day' Cuneo Granda Volley

Con gli occhi ancora illuminati dalla presenza delle Nazionali maschili di volley di Italia, USA e Giappone, pronte a sfidarsi nei Mondiali in Polonia e Slovenia e fresche protagoniste a Cuneo del DHL Test Match Tournament, la Granda Volley Academy ritorna protagonista con l’Open Volley Day! Porte aperte alla palestra Ex Media 4 di via Bassignano 14, giornate di prova gratuita condotte dallo staff tecnico biancorosso, guidato da Andy Delgado e Dimitri Panchenko, con la presenza di testimonial d’eccezione: le atlete della Serie A1.



Dopo una stagione di grandi investimenti infrastrutturali, realizzati grazie alla sensibilità del Comune di Cuneo e della Fondazione CRC, l’Academy biancorossa ‘suona le sirene’: tutti in palestra, la pallavolo aspetta le bambine di età dai 6 ai 12 anni!



«Siamo sempre più fieri del lavoro svolto in questi due anni difficili – afferma il presidente della Granda Volley Academy, Luca Di Giacomo –, un periodo complicato per tutte le categorie sociali ed economiche. Noi abbiamo continuato ad investire per farci trovare pronti nel momento della ripartenza. Dopo tre anni proponiamo un ‘porte aperte’ senza restrizioni sanitarie, alla presenza di testimonial eccellenti, le campionesse della Serie A1, e uno staff tecnico rinnovato in grado di dare nuovo slancio al progetto. Ci attende una nuova ed emozionante stagione di pallavolo, vi aspettiamo».



Ecco nei dettagli il programma Open Volley Day, a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: martedì 30 agosto e martedì 6 settembre, dalle ore 15:00 alle 16:30, annate 2009/2010/2011/2012; giovedì 1 e giovedì 8 settembre, dalle ore 15:00 alle 16:30, annate 2013/2014/2015/2016. Per ulteriori informazioni: email: academy@cuneograndavolley.it; tel. e WhatsApp: 392 7393604.