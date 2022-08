Parte il Settembre Saluzzese con la grande Festa di San Chiaffredo

Il Settembre Saluzzese al via con la Festa di San Chiaffredo e un calendario di oltre 80 appuntamenti per tantissimi pubblici, da domani fino all’autunno, in un programma realizzato da Fondazione Bertoni, Comune, Enti e Associazioni del territorio.

La musica, la cultura, Max Gazzè, il teatro, gli eventi di piazza, i Festival, le celebrazioni sono solo alcuni appuntamenti della rassegna che ospita anche il ritorno, dopo il successo del 2021, della “Festa del libro medievale e antico di Saluzzo”, evento Off del Salone Internazionale del Libro creato in collaborazione con Fondazione CrSaluzzo.

Ancora, Occitamo che va a chiudersi e Uvernada che torna con la versione che ha conquistato il pubblico negli ultimi due anni, portando la musica nelle strade, nelle piazze e negli spazi antichi.

Non mancheranno poi il Festival Internazionale Suoni d’Arpa in collaborazione con APM, le proposte firmate Fondazione Piemonte dal Vivo e il Cinema Teatro Magda Olivero, tantissime proposte firmate MuSa, le Sinfonie d’Autunno, il nuovo appuntamento "Una Valle di Sapori", Jazz Visions, Sport in piazza e la 41° edizione di Negozi in Strada oltre a Saluzzo Musica Festival Chitarrissima, I Polifonici del Marchesato che chiudono il loro programma estivo.

La partenza è alla grande con la Festa di San Chiaffredo e l’appuntamento con la 75ª edizione della Mostra della Meccanica Agricola, da 14 anni mostra con la qualifica di “nazionale”. Da giovedì 1 settembre serate di musica, liscio, tango, la festa delle corali, una serata dedicata a giovani e giovanissimi e il ritorno dei fuochi di artificio, martedì 6 settembre alle 21,15 al Foro Boario.

Molto sentita la festa cittadina per San San Chiaffredo ( legionario tebeo ) patrono della città e della Diocesi di Saluzzo, richiama da secoli gente dalle valli del Monviso in particolare il primo lunedì di settembre ( nell'anno in corso lunedì 5) per la Fiera omonima tutto il giorno nelle vie e piazze del centro città.

In elenco “Le serate di San Chiaffredo 2022”

Giovedì 1 settembre, ore 21: Marianna Lanteri – Rialzo Piazza Garibaldi

Venerdì 2 settembre, ore 21: Milonga La griselda + Tango Argentino – Rialzo Piazza Garibaldi

Sabato 3 settembre, ore 21: La festa delle Corali – Centro cittadino

Domenica 4 settembre, dalle 20: Led Party. Marco Marzi e Marko Skarica – Rialzo Piazza Garibaldi

Lunedì 5 settembre, ore 21: Orchestra Aurelio Seimandi – Rialzo Piazza Garibaldi

Martedì 6 settembre, ore 21.30: Fuochi pirotecnici

Mercoledì 7 settembre, ore 21: Max Gazzè in concerto – Il Quartiere

Giovedì 8 settembre, dalle ore 19: Sport in piazza – Centro cittadino.

Info, biglietti e prenotazioni: www.fondazionebertoni.it, 017543527.

Dal 31 agosto sarà allestito in centro il luna park in piazza Cavour e XX Settembre, con divieti di sosta nelle aree interessate

IL CALENDARIO del Settembre Saluzzese fino al 6 settembre

Sabato 27 agosto - ore 16 Casa Cavassa, via San Giovanni 5

MUSAKIDS - Illustrando i bestiari medievali

Divertente pomeriggio dedicato all’illustrazione con un’attività per scoprire, nascoste tra gli arredi di Casa Cavassa, alcune delle creature leggendarie del Medioevo solitamente rappresentate nei bestiari: vere e proprie enciclopedie che raccoglievano immagini e descrizioni degli animali reali e fantastici di un tempo. I bambini si trasformeranno in piccoli apprendisti alla ricerca di nuove ispirazioni per le loro miniature medievali.

Costo: 5 euro a bambino dai 5 ai 12 anni e possibilità di ingresso a tariffa ridotta per accompagnatori

Sabato 27 agosto - dalle 21.00 alle 24. Antico Palazzo Comunale, via Salita al Castello 26

MU.SA IN NOTTURNA - Una notte all’Antico Palazzo Comunale

La Torre Civica sarà aperta per una serata all’insegna delle luci del centro storico e del territorio che circonda il borgo medievale insieme alla Pinacoteca dedicata al pittore Matteo Olivero, ospitata al secondo piano dell’antico palazzo comunale. Possibilità di consumare un aperitivo sotto il porticato del Tastè durante tutta la serata.

Costo: 7 euro aperitivo

Sabato 27 agosto - dalle 21.00 alle 24 Fondi Storici, via Volta 8

MU.SA IN NOTTURNA - Una notte all’Antico Palazzo Comunale

Apertura straordinaria serale della Biblioteca storica di Saluzzo nell'antico Palazzo dei Vescovi, i cui prestigiosi locali ospitano i fondi storici della biblioteca civica dal 2012, in seguito a un accordo sottoscritto dal Comune e dalla Diocesi.

Ingresso gratuito

Domenica 28 agosto - ore dalle ore 12.30

Villa Belvedere già Radicati, via San Bernardino 17

MAGIC MUSIC IN ACHTUNG con Paola Lombardo e Pier Anselma

In collaborazione con Gullino Srl

Pic nic in terrazza seguito dallo spettacolo di illusionismo e musica per famiglie

Ingresso libero

Lunedì 29 agosto - ore 21.30 Il quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1 OPENING CONCERT - Ensemble dell’Arpa Viggianese

Ingresso libero su prenotazione 0175 47031

Martedì 30 agosto - ore 21

Antico refettorio, Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni 1 MANJA SMITH Arpa Classica - vincitori cat.A

Ingresso libero

Mercoledì 31 agosto - ore 21

Sala Verdi, Scuola APM, via Dell’Annunziata 1\B

CORMAC DE BARRA - arpa irlandese e voce, vincitori cat.B

Ingresso libero su prenotazione 0175 47031

Giovedì 1 settembre - ore 20.30

Tastè Bistrot, via Salita al Castello 26 ANTROPOLOGIA, DI COSA SI TRATTA?

Ingresso libero

Giovedì 1 settembre - ore 21.00 Rialzo piazza Garibaldi MARIANNA LANTERI

Ingresso libero

Venerdì 2 settembre - ore 21.00 Antico refettorio, Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni 1

ROSANNA ROLTON - Arpa solista & CARMEN BERNAL LOPEZ - Arpa Solista, vincitrice AEDA

Ingresso libero su prenotazione 0175 47031

Venerdì 2 settembre - ore 21.00

Rialzo Piazza Garibaldi

MILONGA "La Griselda"

Serata di ballo e performance di TANGO ARGENTINO, a cura di Tango Indipendente asd.

Ingresso gratuito

Dal 3 al 5 settembre

Foro Boario, Via Don Giacomo Soleri

75^ Mostra Nazionale della Meccanica Agricola

49^ Mostra Regionale della Razza Frisona

Sabato 3 settembre - ore 21.00

Zona pedonale e vie del centro cittadino

TERZA FESTA DELLE CORALI - CANTA SAN CIAFRE’

La città si anima di musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia

Sabato 3 settembre - ore 21.30

Sala Verdi, Scuola APM, via Dell’Annunziata 1\B

CONCERT - Arpa a Pedali solista e cat.D

Ingresso libero su prenotazione 0175 47031

Domenica 4 settembre - ore10.00/13.00 - 14.00/19.00

Casa Cavassa, via San Giovanni 5

MUSAKIDS - MISTERO AL MUSEO

Grande gioco investigativo per famiglie: sotterfugi, pettegolezzi e invidie rischiano di mettere a repentaglio il buon nome della famiglia Cavassa. Una vendetta senza precedenti sta per compiersi… non c’è tempo da perdere: la congiura ai danni del Vicario generale dev’essere sventata! Attività rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni.

Costo: 3 euro a partecipante. Biglietto ridotto per gli accompagnatori.

Domenica 4 settembre - ore 18

La Castiglia, Piazza Castello

VISITA GUIDATA E DEGUSTAZIONE DI VINI IN CASTIGLIA

Visita guidata tematica per riscoprire l’antico paesaggio agrario, collinare e urbano del saluzzese, che si completa con un percorso guidato di degustazione di vini autoctoni di produttori locali. La serata continua all’interno del Ristorante La Castiglia per scoprire, attraverso le note di degustazione del sommelier, curiosità del territorio di provenienza e gli abbinamenti in cucina.

Costo: 10 euro comprensivo di visita guidata e 1 calice di degustazione con focaccia e grissini. Possibilità di degustare fino a 4 qualità di vini al costo extra di 3 euro a calice.

Domenica 4 settembre - dalle 20.30

Il quartiere, ex Caserma Mario Musso, Piazza Montebello 1

MARCO MARZI E MARCO SCARICA

Aperitivo in musica per proseguire con la musica di Radio Number One

Ingresso gratuito

Lunedì 5 settembre - ore 21 Rialzo piazza Garibaldi ORCHESTRA AURELIO SEIMANDI- Ingresso gratuito

Martedì 6 settembre - ore 21 Foro Boario, via Don Soleri FUOCHI PIROTECNICI di Ettore Ghibaudo