Venerdì 2 settembre la 7ª edizione del Freak Out Fest, all'interno della programmazione della festa del Borgo Nuovo di Fossano

Torna dopo due anni di silenzio il Freak Out Fest presso Cascina Sacerdote di Fossano, alla sua settima edizione.

L'appuntamento è per venerdì 2 agosto, all'interno della programmazione della festa del Borgo Nuovo 2022, ma un assaggio dell'edizione di quest'anno c'è già stato domenica 21 agosto a Trinità presso il pub Black Bell, in collaborazione con Brigante Records.

Giorgio Ghillardi, già vicepresidente della associazione Freak Out: "La serata di assaggio è andata molto bene, si è dato spazio a band della zona come abbiamo sempre provato a fare e la risposta c'è stata".

Ancora Ghillardi:"Siamo attivi dal 2013 prima come Fossan'Open e poi come Freak Out e c'è l'intenzione di ristrutturare l'associazione dopo il biennio di pandemia. Saremmo anche felici che, dopo alcuni anni di tentativi, si possa trovare con l'amministrazione comunale un percorso condiviso che ci permetta di programmare a medio termine le attività, facendo riferimento logistico alla importante struttura di Cascina Sacerdote."