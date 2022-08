Controlli nel quartiere Cuneo Centro: chiuso esercizio commerciale in via Silvio Pellico

Nell’ambito delle attività concordate al Tavolo Ordine e Sicurezza convocato in Prefettura sono state programmate molte attività congiunte tra la Questura e la Polizia Locale, finalizzate al controllo dell’area del quartiere Cuneo Centro.



I controlli svolti ieri sera, venerdì 26 agosto, in via Silvio Pellico hanno portato alla chiusura di un esercizio commerciale.



"Continuiamo e insistiamo nel mettere in campo azioni multiple di presidio, controllo e prevenzione – si fa sapere dal Comune –. Importante la collaborazione tra le istituzioni e tutte le forze dell’ordine, così come le operazioni congiunte e di prossimità che il Tavolo Ordine e Sicurezza promuove".