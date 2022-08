Il rave delle monete meme è tornato, con la moneta Big Eyes che si unisce all'ecosistema dopo Tamadoge e Apecoin

Una domanda che ha dominato il mercato delle criptovalute è se le monete meme siano morte o meno. Si potrebbe essere tentati di essere d'accordo con queste speculazioni mesi prima, quando non c'era praticamente nulla in ballo con le meme coin. Tuttavia, oggi lo scenario delle monete meme ha subito un cambiamento di paradigma, con nuove criptovalute come Big Eyes Coin (BIG) che hanno riportato in auge l'entusiasmo.

Le principali monete meme come Shiba Inu (SHIB), Dogecoin (DOGE) e Apecoin (APE) hanno avuto un forte impatto sul settore, con massicce pompate che hanno ingrassato le tasche degli investitori all'inizio del 2021. Ma ora la storia è diversa e solo chi ha avuto l'opportunità di entrare in anticipo può dire di aver rastrellato il maggior numero di profitti possibile. Ora potrebbe essere il vostro momento per fare lo stesso; potrebbe essere una perdita enorme da parte vostra perdere una moneta meme con tanto potenziale come Big Eyes Coin (BIG).

Poco dopo il debutto di Tamadoge sul mercato delle criptovalute, il team di Big Eyes Coin ha iniziato la prevendita della sua moneta meme a tema gatto. È innegabile che queste due nuove monete siano al momento molto gettonate. Tuttavia, Big Eyes Coin potrebbe mettervi in una posizione migliore per ottenere un buon profitto grazie ai suoi prezzi di prevendita più bassi. Scopriamo cosa rende questa criptovaluta un potenziale acquisto intelligente per voi.

ApeCoin (APE)

ApeCoin (APE) è un token di utilità ERC20 costruito per la comunità web3. È una moneta meme che supporta le espressioni rivoluzionarie della comunità web3 attraverso l'intrattenimento, il gioco, l'arte e numerosi eventi. Apecoin (APE) è un token progettato per supportare il futuro del sistema decentralizzato controllato dalla comunità. Per capitalizzazione di mercato, ApeCoin è una delle prime 50 criptovalute del mercato attuale e molti analisti ed esperti ritengono che sia ancora una saggia scelta di investimento nel 2022.

Nonostante la continua riduzione dei prezzi e l'effetto negativo che il mercato orso del 2022 ha avuto sulla maggior parte delle monete, con la recente storia dei prezzi di APE, gli analisti ritengono che il suo valore possa aumentare significativamente nel lungo periodo. Oggi è ancora una delle criptovalute più scambiate, con un volume di scambi di 24 ore pari a 172 milioni di dollari e un market cap di 1,6 miliardi di dollari.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge (TAMA) è una nuova moneta meme sul mercato che combina l'eccitante fascino delle monete meme con il famoso meccanismo P2E del gioco blockchain. Tamadoge è fatta per essere divertente per gli utenti e i giocatori in ogni fase. Inoltre, a differenza di molti altri giochi P2E, la moneta meme offre agli utenti ricompense per più giocate.

I giocatori di Tamadoge ricevono ricompense per essersi presi cura dei loro animali domestici e guadagnano gettoni da azioni come portare a spasso il cane, dargli cibo e vestiti e insegnargli a combattere nel Tamaverse. Con offerte basate sul valore intrinseco, molti ritengono che Tamadoge (TAMA) sia una delle monete meme più promettenti del 2022.