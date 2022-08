La moneta da 50 milioni di dollari Big Eyes è pronta a esplodere di valore proprio come Avalanche e Neo

Dopo il recente crollo del mercato che le criptovalute hanno affrontato, la maggior parte di esse si è avviata verso la ripresa. Nuove monete come Big Eyes Coin sono emerse e stanno facendo tutto il possibile per assicurarsi un grande successo come Avalanche (AVAX) e Neo (NEO). Vediamo come.

Moneta Big Eye

Big Eye è una nuova fantastica moneta che è entrata nel mondo delle criptovalute con l'intenzione di offrire grandi casi d'uso. Secondo il suo whitepaper, il piano di successo prevede l'utilizzo della portata dei media, l'accesso a enormi investitori in criptovalute e l'impegno per diventare la moneta meme di maggior successo nel 2022 e per crescere fino al 2030.

Big Eyes ha capito cosa fa la maggior parte delle criptovalute quando hanno i soldi che cercano: tendono a dimenticare immediatamente il motivo per cui sono nate e dove risiede il loro valore (la loro comunità). La comunità è il luogo in cui un gruppo di persone che dovrebbe fare altro, decide di aiutare il vostro progetto di criptovaluta a crescere.

Big Eyes si sta assicurando che la sua comunità rimanga unita, attraverso incentivi e sistemi di lavoro che la aiuteranno a crescere.

Secondo i suoi sviluppatori, Big Eyes lancerà il suo primo progetto NFT portandolo in mare. È stato detto che queste immagini non si limiteranno alla loro bellezza. Saranno anche accessibili a tutti gli eventi di Big Eyes. In definitiva, il progetto si propone di diventare uno dei 10 migliori progetti NFT in circolazione.

Attualmente, infatti, la DeFi è ancora in fase embrionale e questo la rende inaccessibile a un'ampia fetta di popolazione mondiale. Solo l'1% della popolazione mondiale ha raggiunto la DeFi e questo è ciò che Big Eyes vuole fermare e migliorare. In definitiva, verranno organizzati corsi di sensibilizzazione e tutorial per semplificare l'intero processo. Assicuratevi di acquistare questa moneta il prima possibile.

Neo (NEO)

Neo (NEO) è una moneta fantastica che è presente nel criptoverso da un po' di tempo. Presente dal 2014, Neo (NEO) è riuscita a ritagliarsi un buon nome utilizzando diverse monete smart money.

Grazie alle sue vendite, è stata in grado di lanciare molti prodotti nel mercato delle monete ed è stata estremamente popolare nella regione asiatica del mondo.

Gli investitori di criptovalute di tutto il mondo ricorderanno sempre questa moneta per la sua capacità unica di fluttuare pesantemente. È stata in grado di raggiungere un massimo storico e un minimo storico nello stesso anno. Come se non bastasse, lo stesso processo si è ripetuto un altro anno.

Se è vero che Neo (NEO) è molto popolare per la sua enorme instabilità, gli appassionati di criptovalute concordano sul fatto che l'acquisto di questa moneta sia un'ottima idea. Questo perché è in grado di risalire la china dopo un calo.

Valanga (AVAX)

Avalanche (AVAX) è un'altra criptovaluta impressionante che è stata sulla bocca degli investitori fin dalla sua comparsa. Avalanche (AVAX) è riuscita a raggiungere un massimo storico di oltre 140 dollari e un market cap di circa 3,5 miliardi di dollari. Questi numeri l'hanno portata nella top 10 della classifica delle monete secondo CoinMarketCap.

In effetti, il mercato delle criptovalute non ha navigato in acque tranquille, dato che la maggior parte delle monete ha avuto problemi di ribasso. Avalanche (AVAX) è una di queste monete ed è stata spinta nella top 20 come risultato di questa situazione. Non molto tempo fa, tuttavia, la criptovaluta ha annunciato la sua partnership con Deloitte. Un accordo che è destinato ad aiutare entrambi i marchi a diventare migliori e più grandi.

È inoltre importante notare che la moneta è riuscita ad aggiungere il nuovo protocollo di Wonderland Time alla sua lista di successi.