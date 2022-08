Può Big Eye Coin superare Solana e Avalanche?

Nonostante la volatilità del mercato delle criptovalute, molti sono ancora interessati a fare acquisti di criptovalute con successo. Questi crolli hanno dimostrato la volatilità del mercato delle criptovalute e la resilienza delle criptovalute nella società. Le reti blockchain sono influenzate dalla loro capacità di soddisfare la comunità. Le criptovalute Big Eyes Coin (BIG) , Solana (SOL) e Monero (XMP) sono liete di servire i loro detentori di token.

Tutto quello che c'è da sapere su Big Eyes Coin (BIG)

Le monete meme di tutto il mondo desiderano avere successo, accumulare ricchezza per i loro possessori e migliorare l'ecosistema delle criptovalute. Alcune raggiungono questo obiettivo e Big Eyes Coin (BIG) ha dei dispositivi che ne garantiscono il successo. Big Eyes Coin ha preso spunto da diversi token meme nel corso degli anni, raccogliendo ciò che ha imparato e incorporandolo nel suo sistema per presentare un sistema unico e genuinamente versatile che spazia dalla DeFi ai NFT. Il design unico del progetto Big Eyes Coin è stato concepito per favorire i membri della comunità, proteggere l'oceano e trasferire ricchezza nell'ecosistema della DeFi. Il progetto ha attirato molta attenzione e apprezzamenti, aumentando il numero degli interessati. Al momento in cui scriviamo, la prevendita ha raccolto 1.049.313,69 USDT.

I cervelli della piattaforma sono composti da persone intelligenti che lavorano 24 ore su 24 per garantire il funzionamento ottimale di Big Eyes. TopCat o PawZilla guida il team, mentre TechCat o CatNipper è responsabile di tutti i problemi tecnologici. Il prossimo in ordine di tempo è Hypepurrr, che supervisiona il BIGToken. TenPaws e Catsuits assicurano un funzionamento regolare, mentre LawCatEyes gestisce le questioni legali.

Big Eyes Coin (BIG) ha voluto condurre importanti attività di marketing per aumentare la popolarità della piattaforma e attirare nuovi investitori nella sua comunità. Inoltre, una parte dell'offerta complessiva di token è stata destinata a scopi promozionali e di marketing.

Big Eyes ha lavorato con gli influencer dei social media per promuovere la sua piattaforma e le sue caratteristiche come parte del suo piano di marketing. Cerca di incrementare il suo successo utilizzando l'innovazione e la conoscenza della comunità.

Solana (SOL)

Solana (SOL) si promuove come una rete open-source pienamente funzionante che si basa sulla natura permissionless della tecnologia blockchain per fornire soluzioni finanziarie decentralizzate. Utilizzando processi di consenso proof-of-history e proof-of-stake, l'obiettivo primario del progetto è quello di facilitare la creazione di applicazioni decentralizzate, cercando al contempo di migliorare la scalabilità. Grazie ai suoi insoliti meccanismi ibridi, sia gli investitori istituzionali che i trader inesperti sono interessati a SOL.

Avalanche (AVAX)

L'approccio di Avalanche (AVAX) alla tecnologia blockchain è tra i più innovativi. Si è guadagnata un posto nell'elenco delle blockchain più rapide grazie alla popolarità della sua piattaforma per la velocità di elaborazione delle transazioni.

Avalanche (AVAX) è una piattaforma decentralizzata di contratti intelligenti per applicazioni (dApp). È stata creata come uno smart contract aperto e programmabile, che consente agli utenti di creare dApp in qualsiasi modo scelgano.

Avalanche (AVAX) consente un'elaborazione rapida e senza interruzioni delle transazioni sulle applicazioni decentralizzate basate su Ethereum.

Avalanche (AVAX) consente agli utenti di creare blockchain private, pubbliche e personalizzate. Ciò consente agli utenti di costruire la propria piattaforma virtuale e di personalizzarne il comportamento.

Conclusioni

Il mercato delle criptovalute potrebbe registrare nuovi minimi in questo momento. Tuttavia, gli appassionati e i membri della comunità sono fiduciosi che il settore si risolleverà e Big Eyes Coin (BIG) dovrebbe superare le aspettative della comunità e registrare una crescita colossale.