Pallapugno, la Tealdo Scotta Alta Langa vince la Coppa Italia di serie B

La Tealdo Scotta Alta Langa vince la Coppa Italia di serie B. E lo fa con un finale di grande intensità. Al termine di una gara di grande intensità, durata ben quattro ore. La Speb, infatti, è stata in vantaggio per buona parte dell’incontro: tanti giochi risolti ai vantaggi, ma Barroero e compagni si portano anche a +3 sugli avversari: dal 3-1 al 4-3 sino al 6-3, sfiorando anche il colpo per fare il settimo. La Tealdo Scotta Alta Langa parte con grande determinazione nella ripresa e agguanta presto gli avversari, 6-6. Botta e risposta, sul 7-7 la Speb vince il gioco alla unica, ma la quadretta di capitan Gatti, dopo il time-out, ne infila due a zero e passa per la prima volta avanti: 9-8. Questa volta a chiedere tempo è la formazione di San Rocco di Bernezzo e la reazione è immediata: gioco a zero per il 9 pari. A dieci per prima ci arriva la Tealdo Scotta Alta Langa alla unica, e sempre alla unica a 10 ci arriva alla Speb. Ancora ai vantaggi il ventunesimo: intra di Drocco e poi caccia presa per l’11-10 finale.

Tealdo Scotta Alta Langa-Speb 11-10

TEALDO SCOTTA ALTA LANGA: Fabio Gatti, Umberto Drocco, Federico Troia, Fulvio Cavallotto. Dt: Stefano Dogliotti.

SPEB: Davide Barroero, Simone Re, Alessandro Veglio, Giacomo Vinai. Dt: Mario Musso.

Arbitri: Piera Basso e Sergio Giovanni Olivieri.

Coppa Italia

Serie B

Finale: Tealdo Scotta Alta Langa-Speb 11-10 a Bormida