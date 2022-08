"Musica alta dopo mezzanotte alla festa della Madonnina di Borgo San Giuseppe"

A seguire l’interrogativo che una lettrice rivolge, oltre che al nostro giornale, alla sindaca cuneese Manassero e ai componenti della sua Giunta Luca Serale e Sara Tomatis.





Buongiorno,

sono una residente della frazione di Borgo San Giuseppe.

Come sapete ieri si sono svolti i festeggiamenti per la Festa della Madonnina.

Nello specifico si è tenuta una serata musicale, con musica molto alta. Non è un problema una volta l’anno, ma dopo mezza notte ancora suonavano e a volume altissimo. Ho chiamato le forze dell’ordine, che mi hanno riferito di aver avuto più segnalazioni. Verso l’una hanno finalmente smesso.



Sul sito web del Comune di Cuneo non ho trovato il regolamento delle manifestazioni, feste e sagre. Sarei curiosa di conoscere quali sono i limiti orari per la musica all’aperto in occasione delle manifestazioni.



Valeria Giraudi