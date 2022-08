A Pamparato si lavora già per il l 47° Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

Per il 47° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. m.° Giovanni Ansaldi” si stanno aggiungendo importanti tasselli. Le Chiese di S. Lodovico a Valcasotto e S. Maria a Serra sono disponibili per Saggi di musica classica, proposti dai vincitori. Probabilmente si potrà contare su una nuova locazione per la ospitalità, l’Albergo Alpi, che si aggiungerà alla Locanda del Mulino, all’Ostello, a parecchie disponibilità di alloggi-affittacamere.

Già sono giunte iscrizioni precoci dalla Puglia, allievi del m.° Andrea Monarda, Commissario d’esame. Potrebbe allargarsi la cerchia dei Saggi a Torre Mondovì e Viola, sviluppando la cerchia dei centri coinvolti dalle proposte di musica classica.

L’organizzazione non attenderà l’anno nuovo per richiedere Patrocini e contributi, proprio per dimostrare l’importanza della attività e la necessità di ottenere supporti già nelle fasi di promozione. A fianco del Patrocinio della Provincia di Cuneo si spera di avere quello della Regione Piemonte, dela Città Metropolitana di Torino, dell’ATL cuneese e Alba-Roero, Gal Mongioie, Città di Cuneo ed altri importanti centri. Già si contano sulle numerose bellissime coppe poste a disposizione dalla vedova di “Vigio” Caldano, frutto di vittorie podistiche, da parte di un monregalese che sostenne pure il Concorso con grande impegno. Il Vice sindaco di Pamparato, Andrea Giaccone, appronterà Trofei in sculture lignee, per i primi premi delle varie categorie.

Certamente si spera, come sempre, di aumentare il numero dei partecipanti, che, invero, nella edizione da pochi mesi definita, fu già molto elevato. Comunque ci si attende principalmente un livello artistico elevato e tale da consentire alle Commissioni di esame di poter assegnare pure i Trofei “Ansaldi” (tra i “Giovani concertisti”) e “Levrone” (per le categorie giovanili), a chi raggiunge un grado alto di perfezione interpretativa. Fatto non più riscontrato da molti anni.