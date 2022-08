Con l’assegnazione di 33.917 euro, Casteldelfino si proietta nel futuro digitale

A marzo 2022 la Giunta di Casteldelfino, con apposita delibera, ha costituito l’Ufficio per la Transizione digitale nominando gli unici due dipendenti dell’area amministrativa a farne parte e conferendo la responsabilità del servizio all’istruttore amministrativo Barra Sabrina.

Su proposta formulata dall’Ufficio per la Transizione Digitale, il Comune ha partecipato al bando “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” ottenendo recentemente il finanziamento complessivo di € 33.917,00 così distribuiti:

1) Misura 1.4.4 - SPID CIE con l’assegnazione di € 14.000 per l’estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE) e dell’anagrafe nazionale digitale (ANPR) e integrazione del nodo italiano EIDAS (accesso ai servizi comunale destinato ai cittadini europei);

2) Misura 1.4.3 App IO con l’assegnazione di € 8.991 mila per l’attivazione di n. 37 servizi digitali dell’ente sull’App IO;

3) Misura 1.4.3 PAGOPA con l’assegnazione di € 10.926 per l’attivazione sulla piattaforma PagoPA di 18 servizi di incasso del Comune.

La soddisfazione del sindaco Domenico Amorisco che dichiara: “Il processo di “Transizione Digitale” ha come obiettivo la realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, che offre servizi pubblici digitali facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità, tali da garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini. Questa assegnazione sul PNRR di € 33.917 mila è molto importante perché Casteldelfino con i suoi soli 143 abitanti consegue dei finanziamenti che non avrebbe mai potuto reperire nel suo modesto bilancio di piccolo Comune montano per proiettarsi nel futuro digitale al pari di altri Comuni con popolazione molto più consistente”.