Tra i 33 Cori da tutta Europa a sostegno dell'Ucraina c’è anche Cuneo [VIDEO]

Nel mese di giugno, su invito del Moravski Choir di Kiev, la Società Corale Città di Cuneo ha partecipato al progetto "SING with us, Europe" promosso dalla associazione Art Crossing Borders.

Un coro virtuale formato da 33 cori europei ha cantato insieme l'inno ucraino e il video dell'esecuzione è stato lanciato il 24 agosto scorso, in occasione della triste ricorrenza del semestrale dell'inizio della guerra. Verrà trasmesso fino alla fine di agosto in alcuni cinema di Kiev prima dell'inizio delle proiezioni.

La partecipazione a questo progetto è stato, per la Corale, un modo per testimoniare vicinanza e solidarietà a chi si trova, suo malgrado, nella condizione di dover subire una guerra, qualsiasi guerra, in qualunque parte del mondo e ricordare che la musica è uno strumento insostituibile quando si tratta di avvicinare le persone, un linguaggio universale in cui sono solo le emozioni a dialogare per ricordarci che facciamo parte di un'unica umanità.