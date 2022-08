Attenzione a Solana e Avalanche! Big Eyes Coin sta arrivando per conquistare la scena

I membri del pubblico dovrebbero capire che, anche con il suddetto abbandono, la maggior parte abbandona per paura di perdere, mentre quelli che persistono finiscono per fare investimenti avventati in criptovalute nel tentativo di trovare una fonte di reddito rapida e consistente.

Il mercato delle criptovalute è in piena espansione, con l'introduzione di nuovi ed entusiasmanti token quasi ogni giorno. I prezzi delle monete possono aver subito delle fluttuazioni negli ultimi tempi, ma questo non dovrebbe in alcun modo sminuire il valore e il potere di queste monete.

Big Eyes Coin (BIG) è una piattaforma e un'organizzazione di criptovalute incentrata sulla comunità che ha l'obiettivo primario di spostare i fondi verso ecosistemi finanziari più decentralizzati. Vuole anche fare molto con gli ormai popolari NFT (token non fungibili) per il suo pubblico.

Il token si basa sul simpatico gatto dagli occhi grandi adottato dagli scienziati missilistici della NASA e ha intenzione di garantire stabilità e valore per gli anni a venire. Il suo sistema è molto giocoso e ha un'estetica avventurosa quasi infantile.

Il gatto Big Eye (BIG) è accompagnato da una storia di vita originale ed esilarante che racconta gli eventi che lo hanno portato dal giorno della sua nascita fino al suo attuale posto nel mondo. Si tratta di una versione più rilassata dei gettoni meme, che risulta più divertente che tagliente.

Vantaggi dell'acquisto della Moneta Big Eyes (BIG)

Di seguito sono elencati alcuni importanti vantaggi dell'acquisizione del token Big Eyes Coin (BIG).

1. Forte senso di comunità

Fin dall'alba dei tempi, le comunità hanno svolto un ruolo fondamentale nel realizzare sviluppi e migliorare l'efficienza in qualsiasi attività. Big Eyes Coin (BIG) comprende la forza della costruzione di comunità ed è per questo che esse sono un punto fermo della piattaforma.

Si potrebbe obiettare che le comunità non sono una novità nel mondo della finanza decentralizzata, ma la differenza con le comunità di Big Eyes Coin (BIG) è la filosofia alla base della loro struttura. Big Eyes Coin (BIG) è un token basato sui meme e quindi, piuttosto che utilizzare un approccio di tipo regimentato alla sua comunità, abbraccia invece un'estetica divertente e familiare che è molto accogliente.

Oltre a ciò, offre ai suoi utenti un'autonomia quasi del 100%, dando loro il 90% di proprietà di tutti i token il giorno del rilascio. Questo dimostra la sua passione per la costruzione di una comunità e la responsabilizzazione dei suoi membri.

2. Nessuna tassa

Uno dei motivi principali per cui Big Eyes Coin (BIG) dovrebbe essere ricercata è il semplice fatto che non prende tasse o oneri aggiuntivi dai suoi utenti. Questo è difficile da trovare nel mondo delle criptovalute, poiché la maggior parte delle altcoin applica commissioni extra per ogni transazione e alcune aggiungono costi ancora maggiori in base all'importo della transazione effettuata.

3. Beneficenza

Big Eyes Coin (BIG) è appassionata e interessata allo stato economico e sociale del mondo, ed è per questo che destina il 5% del suo storage per aiutare a salvare diversi oceani intorno alla terra. Questo dimostra la sua natura umanitaria e come si preoccupi non solo dei suoi utenti, ma anche di tutti in generale.

4. La concorrenza

Gli utenti della comunità vengono premiati quando partecipano a concorsi e gare per condividere e promuovere Big Eyes Coin (BIG) su diverse piattaforme di social media.

5. Sensibilizzazione alla DeFi

La finanza decentralizzata (DeFi) è oggi una parte essenziale del mondo delle criptovalute, ma solo un 1% della popolazione mondiale ne è a conoscenza o ha un'idea di come funziona. Per questo motivo Big Eyes Coin (BIG) offre ai suoi utenti tutorial molto comprensibili sui fondamenti e sulla struttura della finanza decentralizzata.

6. E' divertente

Questa è la ragione più semplice per esaminare questo token: è semplicemente divertente. Ha uno dei design più simpatici ed esteticamente gradevoli rispetto alle altre criptomonete. È una delle sue caratteristiche migliori. La mascotte del gatto e l'ambiente positivo in generale sono molto invitanti.

Solana (SOL)

Solana (SOL) è una rete blockchain di terza generazione basata su Proof-of-Stake (PoS). È responsabile dello sviluppo di un sistema privo di fiducia per scoprire il momento in cui una transazione è stata effettuata, noto come proof of history (PoH). Per chi se lo stesse chiedendo, un sistema trustless si riferisce a un sistema che non richiede alcuna forma di fiducia reciproca tra un utente, un'altra persona o una terza parte.

Solana (SOL) è stato fondato da Anatoly Yakovenko con Solana Labs. Utilizza la blockchain Solana (SOL) e presenta un nuovo modo di effettuare le verifiche delle transazioni. Solana (SOL) mira ad affrontare uno dei maggiori problemi del settore delle criptovalute, la scalabilità, senza compromettere la sicurezza del sistema o le funzionalità di decentralizzazione. La funzionalità di proof of history consente a Solana (SOL) di gestire senza problemi migliaia di transazioni al secondo.

Solana (SOL) è un token di utilità e il token nativo della rete SOL necessario per eseguire tutti i processi transazionali nella rete SOL. Ogni proprietario di Solana (SOL) deve anche pagare le commissioni transazionali quando effettua trasferimenti o interagisce con gli smart contract. SOL brucia per mantenere l'autosufficienza e il suo modello basato sulla deflazione. Solana (SOL) offre a tutti i suoi sviluppatori la possibilità di sviluppare i propri contratti intelligenti e di realizzare progetti basati sulla blockchain.

Avalanche (AVAX)

Avalanche (AVAX) è un token di criptovaluta creato con l'obiettivo primario di essere un'alternativa economica ed ecologica in un mare di monete più costose e non ecologiche. Una delle caratteristiche principali del token è l'adozione del consenso proof of stake, grazie alla sua efficienza energetica, invece di utilizzare il consenso proof of work, diffuso in bitcoin.

È stato creato per essere significativamente più scalabile rispetto alla concorrenza e con l'obiettivo primario di gestire transazioni multiple con un milione di transazioni diverse al secondo. La piattaforma Avalanche (AVAX) è stata creata dai laboratori Ava nel 2020. Si tratta di una piattaforma basata su contratti intelligenti che utilizza il protocollo proof of stake e ha un'opzione di compatibilità con la piattaforma blockchain Ethereum (ETH).

Avalanche (AVAX) consente a chiunque di creare la propria moneta crittografica sulla piattaforma. È stata progettata per essere una rete di hosting di migliaia di altre sottoreti per supportare la sua stablecoin. Il ragionamento alla base di questa scelta è quello di creare una rete che non sia solo decentralizzata e diversificata, ma anche una blockchain interconnessa e collegata a molte persone e luoghi.

La crescente fama di Avalanche (AVAX) è dovuta alle sue tre blockchain che servono tutte a scopi specifici, elencati di seguito.

Exchange Chain (X-Chain) - Questa blockchain è l'unica responsabile della creazione e del commercio di asset digitali intelligenti. È anche il luogo di nascita delle monete Avalanche (AVAX) grazie al suo protocollo di proof of stakes.

Questa blockchain è l'unica responsabile della creazione e del commercio di asset digitali intelligenti. È anche il luogo di nascita delle monete Avalanche (AVAX) grazie al suo protocollo di proof of stakes. Catena dei contratti (C-Chain) - Qui vengono creati e utilizzati i contratti intelligenti di Avalanche (AVAX). Gli sviluppatori della piattaforma creano qui le loro applicazioni decentralizzate ed è anche compatibile con i contratti Ethereum (ETH).

- Qui vengono creati e utilizzati i contratti intelligenti di Avalanche (AVAX). Gli sviluppatori della piattaforma creano qui le loro applicazioni decentralizzate ed è anche compatibile con i contratti Ethereum (ETH). Catena della piattaforma (P-Chain) - La catena della piattaforma è la sede di tutte le sottoreti che sono essenzialmente le blockchain che ogni utente può creare.

Alla fine, la scelta della criptovaluta giusta da acquistare dipende da voi, quindi è importante dedicare del tempo alla ricerca e all'individuazione della criptovaluta giusta per voi.