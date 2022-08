La moneta Big Eyes è la prossima e ha il potenziale di rendere 100 volte tanto, proprio come il suo compatriota canino Dogecoin

Le monete meme hanno riscosso un discreto successo negli ultimi due mesi, in quanto hanno integrato con successo un nuovo gruppo di trader di criptovalute nel mercato solo per divertimento. Nonostante le affermazioni secondo cui le monete meme, come Dogecoin (DOGE), non hanno un'utilità reale o progetti considerati applicazioni di "valore reale" per risolvere o migliorare un determinato settore.

Ogni progetto di criptovaluta ha un ruolo da svolgere nella crescita di un'economia decentralizzata, sia che si tratti di monete di utilità di alto livello come Ethereum (ETH), sia che si tratti di token come Dogecoin (DOGE), nati da una comunità di memelie che la pensano allo stesso modo.

Questo la distingue dalle sue controparti canine non solo per una facile identificazione, ma anche come abile approccio di marketing per attingere a una comunità mai esplorata prima dai progetti di criptovaluta. Ha rivendicato il mercato dell'intrattenimento giapponese utilizzando come motivo una figura di gatto in stile anime. L'articolo esplorerà ciò che Big Eyes Coin (BIG) e Dogecoin (DOGE) hanno da offrire.

Cos'è Big Eyes Coin?

Big Eyes Coin (BIG) è il nuovo arrivato, con tanta voglia di fare e tanta forza competitiva per avere successo nel suo spazio. Il progetto comprende un token non fungibile (NFT) e un'iniziativa di beneficenza che mira a raccogliere un'enorme quantità di denaro nel corso del lancio, dall'inizio alla fine. Big Eyes Coin, talvolta noto come BIG, è il nome della rete, ispirato a un gatto che è stato allevato dai dipendenti della NASA a Washington.

Big Eyes Coin ha intrapreso un viaggio in Giappone, dove ha conosciuto l'affascinante patrimonio del Paese e ha consumato una grande quantità di sushi. Questo gli ha permesso di apprezzare l'importanza delle acque, degli animali marini e di tutti gli altri abitanti del pianeta, in particolare il tonno. Perché, insomma, un gatto deve pur mangiare. La Moneta degli Occhi Grandi è in missione per salvare il mare, con la volontà di proteggere la vita marina e di mantenere l'oceano libero dai danni causati dall'uomo.

Il suo obiettivo è quello di donare il 5% delle entrate totali a un portafoglio di beneficenza destinato alle organizzazioni umanitarie che si occupano di salvare gli oceani.

Perché dovreste acquistare Big Eyes Coin?

Le idee, l'approccio di marketing, le storie di successo, la trasparenza e la tattica di crescita basata su un evidente clamore piuttosto che su sproloqui senza fondamento da parte di degenerati su progetti di scarso valore. Big Eyes Coin ha tutte le carte in regola e al momento è in corso la prevendita dei BIG token, che offrono l'opportunità di prenotare un biglietto early bird per la luna.

La prevendita di BIG è ancora viva e vegeta, avendo già raccolto oltre 1.000.000 di dollari in un paio di giorni dalla sua apertura. Big Eyes Coin non è stata creata solo per scherzare, per diventare virale o per ottenere enormi profitti; sta anche proteggendo gli oceani e ci mostra come mantenerli tali. Con l'aggravarsi degli effetti del cambiamento climatico, è più che mai fondamentale proteggere gli ecosistemi acquatici e le specie che da essi dipendono. Partecipare a questo progetto vi mette in condizione di occuparvi, direttamente e indirettamente, dello stato dell'ambiente e del mare.

Cosa distingue Big Eyes Coin da altri progetti?

Big Eyes Coin è ricca di caratteristiche che la distinguono da altri token meme come Dogecoin (DOGE). A parte l'apparente cambio di mascotte in contropiede rispetto al buon vecchio e noioso canino, le seguenti sono le caratteristiche di cui godranno esclusivamente gli utenti del token BIG.

Riconoscere il valore della comunità

Una volta che le criptovalute ottengono un sostegno finanziario, spesso si sottovaluta il valore che si nasconde sotto la superficie: la comunità. È stata la comunità a dare vita al mercato delle criptovalute, alla DeFi e agli NFT, ed è la rete della comunità che contribuirà alla costruzione del Metaverso. L'importanza della comunità non può essere sottolineata oltre, poiché è la spina dorsale di qualsiasi progetto di successo.

Pertanto, i VIP di questo progetto siete voi e tutti gli utenti di BIG e potrete godere di tutte le ricompense esclusive per aver portato il progetto al top. La società felina di BIG possiede le risorse, le conoscenze e le infrastrutture necessarie per sviluppare il sistema di criptovalute esistente e quindi rimane una priorità assoluta.

Una struttura fiscale flessibile

Per garantire la durata di un progetto e assicurare che gli utenti che partecipano attivamente siano i primi, l'implementazione delle tasse per le funzioni di Auto Burn LP Acquisition e il Marketing Wallet sarà resa possibile da un sistema di tassazione dinamico. Si tratta di un'idea eccellente, in quanto le tasse non imposte ai commercianti BIG non faranno altro che attirare l'attenzione sul progetto e di conseguenza espandere la sua comunità.

Il pioniere delle monete meme - Dogecoin

Ciononostante, Dogecoin (DOGE) merita un applauso per essere riuscita a superare le pesanti critiche, a rispettare il copione e a essere dinamica fino a raggiungere il successo che ha portato alla nascita di un'altra categoria di criptovalute, le cosiddette meme coin.

Ci sono molte speculazioni sul fatto che Dogecoin potrebbe ripetere l'impresa del 2021 e chiudere l'anno ai massimi storici per fare notizia ed essere la punta di diamante dell'imminente corsa al rialzo. Come moneta guidata dalla comunità, il gigante canino ha ancora il potenziale per un successo massiccio ed è stato inserito nella lista delle monete da tenere d'occhio nell'ultimo trimestre dell'anno.

Conclusione

Le monete meme sono una parte in evoluzione dello spazio delle criptovalute e, sebbene siano relativamente nuove, sono in una posizione che consente loro di avere a disposizione sacchi d'oro e una popolazione di mercato non ancora sfruttata. Big Eyes Coin vuole fare le cose per bene al primo colpo e, grazie a quegli occhi grandi e sorprendenti, è pronta a salvare l'oceano e a farsi strada verso i vertici del settore.