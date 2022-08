Le prossime tre monete destinate a sconvolgere l'ecosistema crittografico: Big Eyes Coin, Tamadoge e Floki Inu

Il Web3 sta cambiando rapidamente il modo in cui le persone utilizzano Internet. Sia i giocatori esistenti che quelli alle prime armi si stanno buttando su questa nuova tecnologia. Sebbene non esista un unico mezzo per il Web3, le criptovalute e gli NFT stanno giocando un ruolo enorme nel settore. Questi token consentono ai partecipanti di utilizzare e guadagnare da internet.

Come ci si aspetterebbe, non tutte le NFT e le Crypto facilitano il Web3. In qualità di investitore, sarà essenziale conoscere le Crypto e le NFT con utilità Web3. In questo articolo analizzeremo tre monete di punta e come potete trarne vantaggio.

Quale modo migliore di giocare a un gioco interessante se non quello di guadagnare gettoni mentre si gioca? Tamadoge (TAMA) permette agli utenti di giocare e guadagnare. È ciò che chiamiamo P2E. Con Tamadoge(TAMA), i giocatori possono creare una collezione di animali domestici, entrare nelle sale giochi con i loro animali e guadagnare denaro.

Il progetto Tamadoge (TAMA) ruota attorno agli animali domestici Tamadoge (TAMA). Questi animali sono NFT che possono essere allevati. L'utente acquista questi animali quando sono piccoli, li cresce fino a farli diventare adulti e partecipa alle competizioni con loro. È possibile acquistare numerosi animali domestici con il gettone Tamadoge.

Gli animali domestici Tamadoge (TAMA) possono essere utilizzati nella loro versione del metaverso. Si può giocare con loro nel Tamaverse e in altre piattaforme del metaverso. Sebbene il Tamaverse non sia ancora stato lanciato e la collaborazione con altre piattaforme di metaverse non sia ancora disponibile, ci aspettiamo che Tamadoge(TAMA) sia una svolta nel gioco.

Floki Inu (FLOKI)

Le monete meme erano monete di gioco senza alcun valore reale. Questo era ciò che Floki Inu era prima del ribaltone. Dopo l'improvviso picco delle monete meme nello spazio delle criptovalute, le persone si sono precipitate ad acquistare i token, che hanno avuto una crescita incredibile. La creazione di Floki Inu può essere accreditata in un certo senso a Elon Musk. Un gruppo di sviluppatori ha approfittato del suo tweet in cui chiamava il suo nuovo animale domestico Shiba Inu "Floki". Tuttavia, questo non è stato sufficiente per attirare gli investitori a lungo termine. Verso la fine del 2021, il team dietro Floki Inu ha deciso di rendere il progetto utilizzabile e di assicurarsi che avesse un caso d'uso affidabile. Pur basandosi sullo stesso sistema di Dogecoin e Shiba Inu, questa criptovaluta si distingue dai suoi parenti stretti.

Attualmente, Floki Inu (FLOKI) ha una forte comunità online. Oggi sono migliaia gli utenti e gli appassionati di criptovaluta che acquistano la moneta. È persino quotata su alcune delle principali borse mondiali, come gate.io, Huobi global, AscendEx e Poloniex. La criptovaluta è cresciuta molto rispetto agli inizi. Ora gli utenti possono pagare in Floki Inu quando fanno acquisti online. Inoltre, ha recentemente annunciato lo ShibVerse, un progetto di metaverso immersivo. Tutto ciò ha fatto passare Floki Inu da moneta meme a token web3 di primo piano.

Moneta Big Eyes (BIG)

La vera idea di decentralizzazione è mettere il potere nelle mani di tutti. Big Eyes Coin (BIG) si sforza di raggiungere la decentralizzazione con i NFT. Con Big Eyes (BIG), gli utenti possono partecipare a un progetto NFT scalabile, svolgendo un ruolo chiave nella creazione del token. Questa criptovaluta intende trasferire la ricchezza dal mondo della DeFi agli utenti e far progredire il settore dei meme.

Per molti NFT, si tratta più che altro di estetica. Big Eyes(BIG) è un gettone carino, ma non si ferma a questo. Offre ai possessori del token la soddisfazione di un token carino e di una comunità. Con il token è possibile organizzare e promuovere eventi blockchain. La cosa si fa ancora più interessante perché il 90% della fornitura di token sarà disponibile in prevendita. Non ci sarà inoltre alcuna tassazione sugli acquisti e sulle transazioni.

Per Big Eyes Coin (BIG), i vantaggi non si fermano a questi. Ci sono altri vantaggi in arrivo.