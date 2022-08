Ottenere rendimenti 100 volte superiori con la moneta Big Eyes, che cerca di competere con il Dogecoin

Lo sviluppo dei social media ha portato anche alla commercializzazione dei contenuti. La gestione dei social media, l'influenza, la produzione di contenuti e il copywriting non erano ancora contemplati 20 anni fa. Le persone che ricoprono queste posizioni lavorano oggi in un mercato che genera miliardi di dollari di entrate ogni anno.

Big Eyes Coin (BIG) e Dogecoin (DOGE) offrono agli utenti alternative nuove ed entusiasmanti per massimizzare i profitti degli investimenti. A partire dall'industria del gioco, gli NFT sono stati utilizzati per rappresentare qualsiasi bene sul mercato dei bitcoin, dalle identità personali (avatar) agli immobili.

Moneta Big Eyes (BIG)

Semplificare il commercio e lo scambio di beni digitali è stato l'obiettivo principale della finanza decentralizzata (DeFi). Al di là di questo, non c'è molta attrattiva e a volte potrebbe essere troppo complicato per l'utente tipico.

Progettando una piattaforma che consente agli utenti di fare soldi utilizzando tutte le funzionalità della piattaforma, Big Eyes Coin (BIG) mira a cambiare questa mentalità. Un'altra affermazione di Big Eyes Coin (BIG) è quella di semplificare e snellire il denaro decentralizzato. Ciò sarà reso possibile dall'utilizzo di infrastrutture back-end e di istruzioni più chiare.

Big Eyes con grandi piani

Big Eyes Coin (BIG) ha delineato la sua strategia per massimizzare la crescita in breve tempo. La prima strategia prevede l'acquisizione di clienti esercitando influenza sui social media. Il primo successo dipenderà dal grado di utilizzo della piattaforma in questa fase iniziale.

In secondo luogo, la piattaforma promuoverà un elenco delle 10 principali iniziative di token non fungibili (NFT) basate sulla comunità e utili all'ecosistema. Gli utenti potranno guadagnare denaro attraverso queste iniziative e partecipare ai prossimi eventi di Big Eyes. Questi NFT svolgeranno un ruolo significativo sulla piattaforma e aumenteranno la consapevolezza. Il sito lancerà un club chiamato Big Eyes Sushi per i proprietari di NFT dedicati. Per entrare nel club, gli utenti dovranno acquistare un gettone non fungibile dalla piattaforma.

Infine, Big Eyes Coin (BIG) genererà entrate attraverso la produzione e la commercializzazione di beni tangibili e digitali. I programmi di criptovaluta e di beneficenza oceanica della piattaforma saranno ampliati con il denaro generato.

Gli ideali del progetto saranno gli stessi di The Cat, la sua mascotte. La piattaforma e i suoi utenti si impegnano a essere energici, divertenti, resistenti e amichevoli.

Caratteristiche principali di Big Eyes

La piattaforma avrà le seguenti caratteristiche uniche che la distingueranno dalle altre piattaforme per raggiungere il suo obiettivo di "spostare la ricchezza nell'ecosistema finanziario decentralizzato":

Big Eyes Coin (BIG) sa che la base di utenti di una criptovaluta è il luogo in cui risiedono il suo vero potere e il suo valore. Gli sviluppatori e gli innovatori che costruiscono strumenti e sistemi per l'espansione dell'ecosistema costituiscono questa comunità.

Inoltre, gli investitori e i loro investimenti saranno al primo posto sulla piattaforma Big Eyes (BIG). Verrà messo in atto un meccanismo fiscale dinamico per garantire che la piattaforma continui a essere finanziariamente sostenibile. Cambiamenti come la funzione di masterizzazione automatica, l'acquisizione di fornitori di liquidità (LP) e la commercializzazione dei portafogli saranno possibili grazie al sistema fiscale. La piattaforma è anche desiderosa di beneficiare i suoi utenti e la comunità in generale. Un portafoglio di beneficenza visibile con il 5% dei token esisterà con l'unico obiettivo di preservare i mari.

I token BIG

Il token di utilità della piattaforma, BIG, sarà utilizzato per gestire in modo efficiente i membri dell'ecosistema Big Eyes (BIG). Verranno offerti regolarmente omaggi e incentivi per l'utilizzo del sito, sotto forma di BIG token e NFT. Gli utenti non saranno soggetti a tasse di compravendita o a commissioni di transazione.

La comunità sarà decentralizzata e i possessori di token avranno voce in capitolo nelle scelte importanti della piattaforma. Ad esempio, i ricavi degli eventi NFT saranno utilizzati per determinare se i clienti dovranno bruciare o meno il denaro.

Benvenuti a Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) è una criptovaluta di prima generazione nata come idea umoristica, ma rapidamente sviluppatasi in una piattaforma che ha donato 50.000 dollari in beneficenza e che è diventata un pilastro del settore delle criptovalute.

Dogecoin (DOGE) è stata sviluppata come piattaforma resistente alla censura per le transazioni peer-to-peer e per diffondere gioia e benevolenza nella comunità delle criptovalute. A pochi mesi dalla sua introduzione, questa moneta ha registrato un'enorme crescita e accettazione, conferendo credibilità al settore delle criptovalute.

Come funziona Dogecoin (DOGE)

Il design di Dogecoin (DOGE), la prima criptovaluta token della storia, è identico a quello del Bitcoin. Gran parte del codice di Dogecoin è una replica del Bitcoin (BTC), che viene utilizzato per il movimento rapido e sicuro del valore attraverso le frontiere.

La rete utilizza un meccanismo di consenso Proof-of-Work con una durata dei blocchi di un minuto. Di conseguenza, la rete è sicura. Il metodo di Dogecoin (DOGE) si basa sulla tecnologia Scrypt, non SHA-256, a differenza di Bitcoin (BTC), che utilizza quest'ultima. I dispositivi Field Programming Gaming Array (FPGA) e Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) sono utilizzati dai minatori di Dogecoin (DOGE) per svolgere il loro lavoro.

Questo metodo consente di generare e memorizzare rapidamente numeri casuali. Prima che venga fornito un risultato, questi numeri memorizzati nella memoria ad accesso casuale (RAM) vengono acceduti ripetutamente. Sebbene richieda più memoria, questo metodo consente ai minatori di spendere meno energia ed è efficace per la risoluzione dei problemi.

Estrazione di Dogecoin (DOGE)

L'estrazione mineraria sulla rete Dogecoin (DOGE) è meno competitiva rispetto ad altre importanti reti Blockchain. L'ecosistema ha lavoratori che scavano. Devono convalidare le nuove transazioni e aggiungere blocchi alla catena per proteggere la rete.

Per molte persone, il mining di Dogecoin (DOGE) è una fonte di reddito. Gli utenti possono ottenere un reddito passivo conservando i gettoni ottenuti fino a quando il loro valore aumenta prima di venderli o vendendo semplicemente le monete man mano che vengono guadagnate. I minatori possono guadagnare fino a 3 dollari al giorno, al netto delle commissioni di estrazione.

Popolarità e comunità di Dogecoin

Il volto di Dogecoin è la leggendaria razza canina Shiba Inu dei popolari meme di Internet (DOGE). Il progettista della piattaforma ha incorporato questa caratteristica per rendere il progetto piacevole per gli utenti. Poiché la criptovaluta token ha attirato molti che volevano essere coinvolti nel settore delle criptovalute ma non erano veramente interessati, si è rivelata un'ottima decisione.

Gli acquisti di Dogecoin (DOGE) hanno prodotto rendimenti fino al 10.000%. La criptovaluta ha persino avuto e continua ad avere personaggi famosi che investono e promuovono il token. I membri di Dogecoin (DOGE) sono un gruppo affiatato. Dogecoin (DOGE) vanta una notevole attività di beneficenza che intende portare avanti, dalle campagne di donazione per le squadre sportive all'addestramento di cani per bambini autistici.

Dogenomica

DOGE è il token di utilità dell'ecosistema Dogecoin. Il token non ha attualmente una quantità finita e può essere utilizzato per acquistare cibo, bevande e persino per ospitare feste. La rete di Dogecoin è cresciuta di recente, con grandi fornitori e negozi che accettano il token DOGE come pagamento per prodotti e servizi. Ogni anno vengono distribuiti 5 miliardi di token DOGE alla popolazione.

Inoltre, gli scavatori (minatori) vengono ricompensati per la salvaguardia della Blockchain di Dogecoin (DOGE). I portafogli hardware possono essere utilizzati per contenere il token. In questo modo le monete DOGE vengono conservate in una cella frigorifera (offline) e si impedisce agli hacker di accedere agli investimenti degli utenti.

Big Eyes Coin (BIG) e Dogecoin (DOGE) sono state e continueranno a essere oggetto di discussione nell'ambito delle criptovalute. La popolarità sui social media e la cultura dei meme guideranno il successo complessivo di queste criptovalute. È improbabile che questi mezzi di comunicazione passino di moda per molti anni.

Non possiamo escludere che questi token raggiungano il loro pieno potenziale e forniscano un valore eccellente ad acquirenti e utenti.