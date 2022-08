Ritorna la 93ª Sagra di San Sereno: a San Rocco Castagnaretta Trelilu e Ciansunier in concerto

Nel weekend di domenica 11 settembre, ritorna alla grande a San Rocco Castagnaretta, alle porte di Cuneo, la Sagra di San Sereno, giunta alla 93ª edizione, dopo due anni di stop causa covid. Una Sagra, quella dedicata al santo protettore degli ortolani e giardinieri, che ha quasi un secolo, fermata solo dalle guerre mondiali e dal coronavirus. Il rinnovato direttivo, con l’infaticabile presidente Valerio Pittavino e il lavoro di tutto lo staff (composto anche da Massimo Dutto, Edoardo Dutto, Andrea e Luca Cravero, Alessandro Degiovanni, Marcello Ghibaudo, Giulio Caula, Mattia Stingi, Mauro Furlan, Davide Silvestro) e dei molti volontari, con energia e passione presenta un nutrito calendario di eventi. Quest’anno il comitato organizzatore dedica la sagra ai presidenti onorari Michele e Maddalena Cometto, coltivatori e agricoltori di San Rocco. Senza dimenticare coloro che sono scomparsi in questi ultimi anni: Luigi Bruno, Giuseppe Rosi, Lorenzo Bergese, Antonio Aquila, Elso Miretti, che tanto hanno dato alla festa del paese.

Dopo la gara a pètanque di domenica 28 agosto, in collaborazione con gli Amici di San Rocco, si inizia sabato 3 settembre con la serata gastronomica a base di antipasti nel centro don Marro (iscrizione alla cartoleria La Cascina), mentre martedì 6 settembre alle 20.30 nove giovani presentano la loro recente esperienza in Brasile. Mercoledì 7 settembre alle 20.30 Sebastiano Audisio e Valter Perlino presentano al centro don Marro “Caravanserai 2019 Pamir” (viaggio in Pakistan Xinjang Afghanistan) mentre alle 21.30 al Cin Cin bar di Enrico Rolfo, il gruppo John Deer sarà in concerto.

Giovedì 8 settembre riparte la festa della birra Stembeerfest, di fronte alle scuole, con il concerto del gruppo musicale One Crossed (giovane band cuneese dalle sonorità rock con un repertorio di cover rock e alcuni inediti). Alle 20.30 inizia il torneo di Belotta al rilancio al Cin Cin bar.

Venedì 9 settembre si inaugura la mostra a cura di Valter Aimar su tre secoli di storia di attrezzature, cartoline, fotografie, documenti storici, interventi su eventi calamitosi dei Vigili del Fuoco nei locali della scuola media, insieme all'esposizione di motorini d’epoca e modellismo. Alle 20 si inaugura la mostra regionale ortofrutticola alla presenza delle autorità con rinfresco della pizzeria Petit Papillon e Baladin. Alle 22.30 si anima la notte e si balla con Radio Number one.

Sabato 10 settembre dalle 15.30 la cooperativa Proposta 80 presenta il ludobus e i giochi di una volta. Dalle 18 tocca al ritrovo statico di auto storiche sportive e custom Volkswagen aircooled nel San Roc custom vintage car show. Alle 19 ritorna il banco di beneficenza, segue la messa alle 20.30 con la processione fiaccolata e il concerto della banda Duccio Galimberti. Dalle 22.00 si balla con i Divina band. Domenica 11 si inizia con la Messa alle 10.30, mentre parte il 3° raduno nazionale “Vespa on the roc” a cura del Vespa club Cuneo. Dalle 15.30 si potrà sperimentare l’arte circense nel piazzale di fronte alla chiesa, cui seguirà lo spettacolo a cura di “Fuma che ‘nduma”. Nel pomeriggio ci saranno i balli country della scuola di ballo Old Wild West mentre Tarci e i suoi amici animeranno musicalmente le strade del paese. Dalle 16, in via Aisone, sarà la vota del gruppo musicale degli Ciansunier che dalle 17.30 animeranno prima della tradizionale Polenta, bagna, sautisa, cotechin en bicer ed vin. Alle 21.30 il grande concerto dei Trelilu “Lilumania”, davanti alle scuole.

Lunedì 12 settembre iniziano i tornei di volley misto senior, la gara a scopa all’asso (Al Cin Cin alle 20.30).

Non solo festa, ma anche momenti di riflessione e coesione sociale: venerdì 16 settembre alle 20.45 al centro don Marro si presenterà la storia del progetto sociale di cooperativa sportiva del centro storico Lebowski di Firenze. Sabato 17 settembre si inzia con il torneo misto di volley junior, cui seguirà la partita amichevole San Rocco 85 contro con il centro storico Lebowski, alle 20 chiude la serata la cena con carne alla brace. Domenica 18 ci sarà il torneo di calcio misto junior, con le finali del torneo di volley con festa e cena finale. Venerdì 14 ottobre si conclude la sagra con la cena al centro don Marro.