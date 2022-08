Sanremo: con una cena alla Canottieri è terminata l'estate per gli amici che frequentano il 'Moletto' (Foto)

Domani ripartiranno per Monza, Milano, Mondovì, Cuneo, Torino, Robbio e Sant'Angelo Lodigiano per riprendere le loro abitudini autunnali come scuola per i giovani e lavoro per i più grandi. Ci si rivedrà a Natale, ma con un pizzico di tristezza di coloro che si lasciano temporaneamente. Il benvenuto è stato dato del presidente Sergio Tommasini.